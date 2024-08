Belastingdienst verstuurt brieven over verjaring box 3-aanslag 2021

De Belastingdienst verstuurt 21 en 22 augustus 2024 een brief aan belastingplichtigen voor wie de termijn voor het opleggen van een box 3-aanslag over 2021 dreigt te verjaren.

In de definitieve aanslag 2021 die zij dit jaar ontvangen, kan de Belastingdienst nog geen rekening houden met de box 3-arresten van de Hoge Raad. In de brief staat wat dit voor hen betekent en wat ze kunnen doen als ze het oneens zijn met de aanslag. Vanaf 6 september 2024 krijgt een volgende groep belastingplichtigen deze brief.

Belastingplichtigen die in box 3 voor 2021 beleggingen of andere bezittingen hebben opgegeven, krijgen dit jaar hun definitieve aanslag over 2021. Eerder werden deze aanslagen uitgesteld in afwachting van de uitspraken van de Hoge Raad over de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet box 3.

Aangezien de termijn van drie jaar voor het belastingjaar 2021 in veel gevallen eind 2024 verstrijkt, kan de Belastingdienst het opleggen van de aanslagen niet langer uitstellen. De uitspraken van de Hoge Raad kunnen daarom niet in de aanslagen worden meegenomen.

Bron: Belastingdienst