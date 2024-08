PwC China krijgt zware straf voor fouten bij Evergrande

Het zou de zwaarste straf zijn die ooit door de Chinese autoriteiten is opgelegd aan een van de Big Four-kantoren. De schorsing, die mogelijk in september ingaat, komt nadat de Chinese autoriteiten eerder dit jaar ontdekten dat Evergrande in de twee jaar voor het faillissement in 2021 de inkomsten op het vasteland met bijna $80 miljard had opgeblazen. PwC China gaf destijds een goedkeuring aan die cijfers.

Met de verwachte sanctie zal het PwC China worden verboden om controlewerk en andere gereguleerde activiteiten uit te voeren. Hoewel de straf het voortbestaan van PwC China niet bedreigt, zal het naar verwachting flinke impact hebben. PwC China was in 2022 het grootste accountantskantoor van het land, met een omzet van 7,9 miljard RMB ($1,1 miljard).

Klanten lopen weg

Veel klanten die op het vasteland van China genoteerd zijn, hebben PwC dit jaar al verlaten. De Bank of China, een belangrijke klant, heeft PwC al vervangen door EY voor de jaarlijkse audit. PwC probeert zijn grote internationale klanten, waaronder Alibaba en Tencent, gerust te stellen met de mededeling dat het hun controle voor 2024 kan voltooien zodra de schorsing in maart is opgeheven.

Ondertussen heeft het bedrijf kostenbesparende maatregelen genomen, waaronder ontslagen bij de Chinese vestigingen. PwC geeft tot nu toe geen commentaar op de kwestie.

