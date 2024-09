Uber deelde chauffeursdata met opsporingsdiensten buiten EU

Uber heeft zijn hoofdkantoor in Nederland staan en kreeg vorige week al een boete van € 290 miljoen van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het opslaan van Europese chauffeursgegevens op eigen servers in de Verenigde Staten. Dat ging onder meer om namen, foto’s, taxilicenties en de locatie van chauffeurs.

Andere landen paaien

Nu blijkt dat het Nederlandse hoofdkantoor van Uber ook persoonsgegevens van chauffeurs deelt met buitenlandse opsporingsdiensten als die daarom vragen en in het verleden ging het ook om landen buiten Europa. Het bedrijf wil daarmee in een goed blaadje komen te staan bij autoriteiten in andere landen, zo concluderen Trouw, Investico en het Financieele Dagblad, die vertrouwelijke documenten in handen hebben. Uber zelf zegt zich aan de Europese privacywet te houden.

Het wordt overheden niet moeilijk gemaakt om gegevens te verzamelen, want Uber heeft een aparte vraagbaak-site waarop buitenlandse ambtenaren een informatieverzoek kunnen indienen over een chauffeur. Zo kreeg de Colombiaanse in 2018 een lijst met alle ritten, persoonsgegevens en inkomsten van een chauffeur. Inmiddels zegt Uber vanuit Nederland alleen nog informatie te delen met autoriteiten binnen Europa. Al jaren terug zouden juristen binnen Uber alarm hebben geslagen omdat het bedrijf in veel landen privacywetten overtrad.

Informatie delen met instanties buiten de EU lijkt in strijd met de Europese privacywet. Bovendien zou een informatieverzoek vanuit een ander land via justitie moeten verlopen.

Bron: Trouw, FD