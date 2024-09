Fiscus: vanaf 6 september geen beoordeling nieuwe modelovereenkomsten meer

De Belastingdienst wijst er op dat dat in de Kamerbrief over opheffing van het handhavingsmoratorium van 6 september 2024 staat van de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

In een modelovereenkomst staan afspraken over de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Als er wordt gewerkt volgens een modelovereenkomst is er geen sprake van loondienst.

Waarom de fiscus stopt met modelovereenkomsten

De Belastingdienst stopt met het beoordelen van nieuwe modelovereenkomsten omdat ook modelovereenkomsten schijnzekerheid niet uitsluiten. De beoordeling van een arbeidsrelatie is afhankelijk van hoe in de praktijk wordt gewerkt. En niet van hoe afspraken op papier zijn gezet. De ervaring heeft geleerd dat een arbeidsrelatie in de praktijk in veel gevallen niet overeenkomt met de afspraken in de modelovereenkomst, licht de fiscus toe.

Bestaande modelovereenkomsten geldig tot einddatum

Modelovereenkomsten mogen na 6 september 2024 gebruikt blijven worden, zolang ze nog geldig zijn. Let op: ze geven alleen zekerheid als opdrachtgever en opdrachtnemer werken zoals beschreven in de overeenkomst.