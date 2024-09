Fusieorganisatie Alfa en ABAB benoemt nieuw topmanagement

Bestuursvoorzitter Fouk Tsang meldt dat na een zorgvuldig selectieproces de directeuren voor de verschillende vakgebieden, diensten en regio’s zijn benoemd.

Regiodirecteuren

Inez Schutten Regio Noord-Oost

Rob den Hollander Regio Midden

Roy Vork Regio West

Marleen Hartman Regio Zuid-West

Erik Gilden Regio Zuid-Oost

Externe diensten

Marleen van Herpt Audit & Assurance

Ineke Nouwens Sales & Markten

Chantal van Oijen Jaarrekening & Aangifte

Gert-Jan Haanen Consulting & Innovatie

Marcel van Dartel Salaris & Personeel

Peter Roeland Tax & Legal

Interne diensten

Inge van Berkel Human Experience

Judith Wessels Facilitair, Inkoop, Support & Hospitality

Ineke Nouwens Marketing & Communicatie

Chantal van Bussel Kwaliteit, Compliance & Vaktechniek

Marc Hanekamp Finance, Control & Duurzaamheid

Sjaak van Lienden ICT & Bedrijfsoperatie

Mijlpaal in integratieproces

Fouk Tsang, voorzitter raad van bestuur aaff: “De benoeming van deze collega’s is een belangrijke mijlpaal in het integratieproces waarmee we op koers liggen. Ons doel is om samen een nog sterkere organisatie te realiseren, waarbij onze regionale aanwezigheid voorop blijft staan. Dat is ook de reden dat we gekozen hebben voor een nieuw organisatiemodel en een nieuwe structuur van ons topmanagement. Dankzij de fusie tussen Alfa en ABAB hebben we nu landelijke dekking; een diepe wens en een voorwaarde om overal van betekenis te kunnen zijn. Ons nieuwe topmanagement gaat hier, dankzij hun schat aan ervaring, kennis en toewijding, een belangrijke bijdrage aan leveren.”

“De nieuwe organisatie kijkt uit naar een toekomst waarin de focus als vanouds blijft liggen op kwalitatief hoogstaande dienstverlening en een persoonlijke benadering”, meldt het fusiekantoor. “aaff wil er zijn voor zijn klanten op bepalende momenten in het leven. Dankzij de fusie tussen ABAB en Alfa is de organisatie nu een prominente speler in de markt en nog beter in staat de uitdagingen in de sector aan te gaan.” Vicevoorzitter Ronald Meijers: “Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Niet alleen met ons nieuwe topmanagementteam maar met al onze collega’s die tevens mede-eigenaar van aaff zijn. De komende tijd gaan we samen verder bouwen aan onze organisatie, zodat we vanaf 1 januari onder onze nieuwe naam aaff naar buiten kunnen treden. Ik kijk hier vol vertrouwen naar uit.”