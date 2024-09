‘Banken maken op grote schaal belastingontwijking via Nederland mogelijk’

ABN AMRO en ING hadden eind vorig jaar financiële relaties met minstens 17 bedrijven die actief belasting ontwijken via Nederland. ABN AMRO was bij 7 van deze bedrijven zelfs direct betrokken bij de belastingontwijkingsstructuur, ING bij 4. Rabobank en Van Lanschot Kempen hadden financiële relaties met een kleiner aantal bedrijven die belasting ontwijken. Bunq, NIBC, Triodos Bank en de Volksbank zijn niet betrokken. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer dat de financiële relaties onderzocht van Nederlandse banken met 26 belastingontwijkende bedrijven van 2019 tot eind 2023. De onderzochte 26 bedrijven zijn al eerder in het nieuws geweest in verband met belastingontwijking via Nederland in de periode 2019-2023.

46 miljard

Naar schatting van Tax Justice Network wordt er via Nederland 46 miljard euro aan wereldwijde belasting ontweken door multinationals. Nederland komt hierdoor op de 4de plek van de wereldwijde belastingparadijs ranglijst. Belastingen zijn essentieel voor belangrijke openbare voorzieningen zoals ziekenhuizen en scholen. Door belastingontwijking staan deze voorzieningen in Nederland, maar ook in armere landen, onder druk. Zo lopen ontwikkelingslanden door minder belastinginkomsten bijna de helft van hun jaarlijkse begroting voor volksgezondheid mis.

Oeganda

Een bedrijf dat zich volgens Eerlijke Bankwijzer grootschalig schuldig maakt aan belastingontwijking is het Indiase bedrijf Airtel, een grote telecomprovider in veel Afrikaanse landen, waaronder Oeganda. De Oegandese winst van Airtel komt terecht in een anoniem bedrijfspand in Amsterdam-West, aldus Eerlijke Bankwijzer. Via meerdere Nederlandse brievenbusmaatschappijen zou Airtel misbruikmaken van een belastingverdrag tussen Nederland en Oeganda. ‘Met de niet betaalde belastinginkomsten in Oeganda hadden de jaarsalarissen van twintigduizend Oegandese leraren betaald kunnen worden,’ schrijft Eerlijke Bankwijzer, die stelt dat ABN AMRO via haar investeringsmaatschappij ABN AMRO Investment Solutions in Airtel investeert. Bovendien bankiert de Nederlandse BV van Airtel bij zowel ABN AMRO en ING waardoor de banken deze belastingontwijking door Airtel mogelijk maken.

​​