Belastingdienstmedewerker verkocht kentekengegevens aan criminelen

De man zocht van ruim 90 mensen informatie op en verkocht die in zeker 30 gevallen door aan criminelen. ‘Terwijl hij elke maand salaris kreeg van de overheid, van de burger dus, liet verdachte zich ondertussen ook betalen door criminelen’, aldus het OM.

De ambtenaar kon via de systemen van de Belastingdienst gegevens opvragen die bij bepaalde kentekens hoorden. Hij deed die bevragingen tussen oktober 2020 en mei 2022. In zeker dertig gevallen kan volgens het OM worden bewezen dat hij informatie doorverkocht aan criminelen. Een medeverdachte, die eerder is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, verklaart dat hij de gegevens tegen betaling kreeg van de verdachte.

Afspraken op parkeerterrein

In meerdere gevallen is volgens de aanklager ook een directe lijn te leggen tussen de ambtenaar en de afnemer, die op zijn beurt vaak als tussenpersoon werkte. ‘Ze hadden bijvoorbeeld korte ontmoetingen op een parkeerterrein en precies op die momenten, buiten werktijd, logde verdachte in om kentekens op te vragen. En gegevens die bij die kentekens hoorden, werden dan later weer teruggevonden in de telefoon van medeverdachte, in notities die precies waren aangemaakt op het moment van hun ontmoetingen.’ In een versleutelde telefoon van een andere afnemer zijn ook berichten gevonden als ‘We gaan nu kijken’, en ‘Ik kijk nu live met hem mee’.

Liquidatie

Volgens het OM heeft de man ‘iedereen bedonderd: zijn werkgever, zijn collega’s, alle burgers die belasting betalen en daarom met hun gegevens in de systemen staan’. In mei 2022 werd in Rotterdam iemand geliquideerd van wie de verdachte kort ervoor de gegevens had opgezocht en doorgespeeld. ‘Een direct verband dat deze bevraging heeft geleid tot de liquidatie is niet vast komen te staan. Maar het geeft maar al te goed aan waarvoor dit soort informatie wordt gebruikt.’

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 30 maanden en een ontzetting uit het recht om te werken als ambtenaar voor de duur van vijf jaar. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.