Participeren in Hoek en Blok is vooral investeren in elkaar

Frank begon vijftien jaar geleden zijn avontuur bij Hoek en Blok: “Ik ben begonnen als assistent-accountant en merkte toen al dat er veel ruimte was voor je eigen groei. En dat trekt mij nog steeds heel erg aan deze organisatie.” Peter, inmiddels zeven jaar in dienst bij Hoek en Blok, herkent wat Frank zegt over de ruimte die je krijgt: “Ik werkte jarenlang als HR-manager en salarisadministrateur bij een aannemersbedrijf. De overstap naar een accountantskantoor was zeker een uitdaging, maar vanaf dag één voelde ik me als een vis in het water. En dat ik nu naast teamleider salarisadministratie ook partner ben? Dat had ik nooit verwacht, maar ik zag het als een geweldige kans om mezelf verder te ontwikkelen.”

Diversiteit op de werkvloer

Maressa komt uit de zorg- en vastgoedwereld en zag vanaf het eerste gesprek al dat ze de ruimte had gevonden die ze zocht: “Ik solliciteerde op een functie als operationeel manager. Een functie die hier nog niet bestond. Toen dacht ik wel meteen ‘hey, daar kan ik dus veel in kwijt’. Ik zocht in die tijd echt naar een functie waar meer ruimte is voor daadkracht, vrijheid en ondernemersgeest. Die vond ik dus bij Hoek en Blok.” Ze stipt aan dat ze daarnaast meteen erg te spreken was over de diversiteit op de werkvloer. “Zo werken er net zo veel vrouwen als mannen en alle generaties zijn vertegenwoordigd. Soms leidt dat tot nieuwe discussies, over werk-privébalans, thuiswerken of tussendoor de hond uitlaten. Met voldoende respect weten we daar altijd wel een goede uitkomst aan te geven. Hoek en Blok is wat dat betreft volop in beweging om voor zowel de huidige als volgende generaties een fijne werkomgeving te zijn én blijven en waar de ontwikkeling van eigen talent centraal staat.”

Sinds 2009 is Hoek en Blok gegroeid van 50 medewerkers naar ruim 175 medewerkers. Frank heeft, naast de vrijheid en ruimte die medewerkers krijgen, wel een verklaring voor de blijvende aantrekkingskracht: “De familiaire en niet-hiërarchische cultuur is een uitleg. Maar wat daarachter zit, is dat we vandaag de dag nog steeds een kantoor zijn met een regionaal karakter. En dat brengt ook een bepaalde natuurlijke omgang en daarmee vertrouwde cultuur met zich mee.” Carmen van Lopik, die nu met zwangerschapsverlof is, beschreef diezelfde cultuur in een eerder interview in AV Magazine Lifestyle en Carrière (2023): “We hebben een gemeenschappelijk doel en dat is klanten ontzorgen. Dat kunnen we goed, omdat we van elkaar leren in een cultuur van vertrouwen en betrokkenheid.”

Onderlinge verbinding

Peter sluit zich daar bij aan: “Familie klinkt misschien wat oubollig, maar feit is wel dat we veel met elkaar optrekken. En daar zit geen verplichting aan vast, iedereen vult dat op zijn of haar manier in. Ik ben bijvoorbeeld dit jaar met een aantal collega’s een bergmarathon gaan lopen in Zwitserland, dat schept wel een diepere band.” Maressa vult aan: “Het is de verbinding die je onderling voelt en de vrijheid die je krijgt om met je gezonde verstand te ondernemen. Fouten maken hoort daarbij, maar gelukkig weten we daarin als één team op te trekken en elkaar te helpen om beter te worden. Zonder oordeel! Essentieel daarbij is dat je je openstelt. En die openheid viel mij in de eerste weken hier al wel op. Het vertrouwen in elkaar en het beste voor elkaar willen, voert de boventoon, niet je leeftijd of welke diploma’s dan ook.”

Kansen pakken

Het is volgens Peter wel zo dat de investering uit jezelf moet komen: “Je kunt kansen pakken als je die ziet. Onder meer door de breedheid aan diensten en onze eigen academy is er voldoende stimulans om het beste uit jezelf te halen.” En die breedheid is volgens Frank óók een reden waarom Hoek en Blok voor veel juniors of assistent-accountants een goede plek is. “Vanuit onze missie willen we rust en ruimte creëren voor de klant, en die rust en ruimte is er intern bij ons. Er is altijd wel iets nieuws waar je je op kunt focussen. Het gevoel dat je altijd meerdere doorgroeiopties hebt, zorgt bovendien voor een bepaalde rust.” Carmen, die een training over contractenrecht en inkomstenbelasting volgde, vertelt in een eerder interview meer over die vrijheid aan de hand van haar eigen ervaringen: “We hoeven niet meer veertig verplichte PE-uren per jaar te behalen, maar hebben zelf de vrijheid persoonlijke doelen te stellen. Het kan heel nuttig zijn kennis op te doen in het verlengde van je eigen specialisme.”

Maressa ziet daarbij vooral de kracht van ‘het grotere geheel’: “De afwisseling die je naast je baan hebt, bijvoorbeeld door je in te zetten voor interne projecten zoals AI of digitalisering, zorgt ervoor dat je werk leuk en uitdagend genoeg blijft. Het is echter wel belangrijk dat we vooruit blijven kijken en vroegtijdig signaleren waar de behoeftes liggen. Dat doen we voornamelijk door in gesprek te gaan met elkaar, een open houding aan te nemen en de deuren vooral open te houden. Heb je een idee of vraag, loop dan gerust binnen! Vanuit die verbinding kunnen we gezamenlijke meters maken en dat voelt goed.” Ook maakt Hoek en Blok gebruik van de HBL Talent Tool. “Dit is software waarmee persoonlijke en bedrijfsambities beter op elkaar afgestemd kunnen worden en waarmee de organisatie als medewerkers samen én persoonlijk kunnen groeien.”

Participeren

De ruimte die je krijgt om kansen te pakken, leidt niet alleen tot meer groeimogelijkheden. “Het is de investering in elkaar die daaruit voortkomt”, besluit Peter. “Mijn familie zegt wel eens; ‘heb je alweer een uitje?’, maar het geeft wel heel goed aan dat we ook echt lol willen hebben met elkaar naast het harde werk dat wordt geleverd.” Frank: “Die sterke onderlinge verbondenheid laat zich soms ook vertalen naar nog meer participatie. Als je je sterker betrokken voelt bij de organisatie ben je bereid meer taken op je te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van een aandeelhouderschap”. Peter beaamt dat: “Deze vorm van betrokkenheid, maakt dat je verder kijkt dan je eigen functie en competenties. Wat goed voor het bedrijf is, is uiteindelijk goed voor jou.” Maressa: “We zijn ontzettend trots op de mogelijkheid om sinds dit jaar te participeren. Heb je een vast dienstverband, dan kan je een eigen stukje Hoek en Blok kopen. Hoe gaaf is dat!?”

