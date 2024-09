Accountantskantoor en geldverstrekker strijden na faillissement om hypotheekrecht

Na het faillissement van Satink Classic Car Creations uit Hengelo strijden een geldverstrekker en een accountantskantoor om het hypotheekrecht op de privéwoning van de voormalige eigenaar, meldt regionaal dagblad Tubantia. Het geschil kwam vorige week aan de orde tijdens een kort geding bij de rechtbank in Almelo.

Op 5 juni werd het faillissement uitgesproken over Satink Classic Car Creations en vier andere bedrijven van de Twentse ondernemer Peter Satink. De Twentse Accountants, het accountantskantoor van Satink, blijkt kort daarvoor het tweede hypotheekrecht op Satinks privéwoning te hebben vastgelegd.

Tot verrassing van Plus Support, dat in 2022 een lening van 60.000 euro aan Satink verstrekte met zijn privéwoning als onderpand. Dat werd echter nooit vastgelegd bij de notaris, volgens Plus Support ondanks herhaaldelijk aandringen.

De advocaat van de geldverstrekker betoogt dat het accountantskantoor goed op de hoogte was van de financiële situatie van de bedrijven en de afspraken rond de lening. Bovendien stuurde een medewerker van het accountantskantoor volgens de raadsman een e-mail met de mededeling dat het onderpand zou worden vastgelegd. Dat zou Plus Support het gevoel hebben gegeven dat alles goed kwam.

Plus Support eist nu voorrang boven het accountantskantoor in de verdeling van de verkoopopbrengst van de woning. Maar volgens De Twentse Accountants is er niets mis met de actie en heeft de geldverstrekker niet goed opgelet. De rechter doet op 27 september uitspraak.

Bron: Satink Classic Car Creations failliet, geldverstrekker en accountant ruziën om hypotheekrecht