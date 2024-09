Ondernemersorganisaties tegen hogere limiet voor contante betalingen

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over het wetsvoorstel dat een cashlimiet van 3000 euro voor goederenbetalingen vastlegt, conform een Europese regel die witwassen en de financiering van terrorisme moet tegengaan. Brussel wil dat er vanaf 2027 bij grote cashbetalingen een registratie plaatsvindt. Politieke partijen als PVV, BBB en NSC pleiten echter voor een verhoging van de grens voor die registratieplicht naar 10.000 euro.

Witwassen

Maar Bovag, belangenbehartiger van de autobranche, waarschuwt dat een hogere limiet vooral criminelen zal helpen. Verschillende ondernemersclubs wijzen er op dat grote cashbetalingen gebruikelijk zijn in criminele kringen. Door de limiet op 3000 euro te houden wordt het moeilijker om illegaal geld via de aankoop van goederen, zoals auto’s of dure sieraden, wit te wassen. Financieel recht-expert Tom Loonen steunt dit standpunt en wijst erop dat criminelen vaak contant betalen om zwart geld de bovenwereld in te brengen.

Sommige branches, zoals Hiswa-Recron, zien echter wel voordeel in een hogere limiet vanwege buitenlandse klanten die gewend zijn aan contante betalingen. LTO Nederland blijft neutraal, maar raadt haar leden aan geen grote contante betalingen te accepteren om risico’s te vermijden.

‘Bedrijfsleven helpt graag mee’

Ondanks zorgen over de administratieve last die een lage limiet met zich mee kan brengen, zijn veel ondernemersorganisaties toch van mening dat de Wet plan van aanpak witwassen snel moet worden ingevoerd. “Het bedrijfsleven helpt graag mee om witwassen tegen te gaan en om te voorkomen dat criminele geldstromen in de economie worden gebracht. De ondernemersorganisaties vinden dat de wet snel moet worden ingevoerd”, laat MKB-Nederland weten. De verwachting is dat banken bij een lage limiet minder informatie zullen opvragen van ondernemers, wat uiteindelijk rust zal geven.

Bron: Telegraaf