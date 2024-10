NBA publiceert herziene standaarden

De herziene Standaard 3950N Assurance-opdrachten inzake het voldoen aan de criteria voor het opstellen van een digitaal verantwoordingsdocument vervangt de huidige Standaard 3950N. De aanpassing heeft te maken met de CSRD, die tot gevolg heeft dat de duurzaamheidsrapportering in ESEF-formaat wordt opgemaakt. De accountant zal assurance geven over deze duurzaamheidsrapportering. ‘Vooralsnog zal dit assurance met een beperkte mate van zekerheid zijn. De bestaande Standaard 3950N voorziet alleen in assurance met een redelijke mate van zekerheid. Tevens zijn de bepalingen in deze standaard op het gebied van kwaliteitsmanagement in lijn gebracht met de bepalingen in Standaard 220.’

Nieuw format

Ook Standaard 2400 Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten is vernieuwd. Daarmee worden de vereisten over de beoordelingsverklaring in lijn gebracht met de nieuw-format-beoordelingsverklaring die enkele jaren geleden is ingevoerd. ‘Het blijft mogelijk om een oud-format-beoordelingsverklaring af te geven’, aldus de NBA.

De beroepsorganisatie consulteert tevens het herstel van omissies in de NV COS. Die omissies betreffen onder meer standaarden die gelden voor de uitvoering van de wettelijke controle. De impact ervan is beperkt, aldus de NBA. De consultatietermijn loopt tot 1 november.