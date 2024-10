Wachten op de verplichte AOV voor zzp’ers?

Moet je als zelfstandige de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering afwachten die er al een tijdje aan zit te komen (maar er nog niet is), of kom je al in actie? Over deze vraag buigt pensioenspecialist Jan van Harten zich.

Er komt een verplichte AOV voor zzp’ers. Is het nu slim, zoals een aantal aanbieders van AOV-producten mij vertellen, om snel zelf een AOV af te sluiten?

Het is de bedoeling dat er een verplichte AOV komt voor zzp’ers per 2027. De hoofdlijnen zijn bekend, maar er is nog geen gedetailleerd wetsvoorstel. Dus los van de hoofdlijnen zijn er geen details bekend.

Niet alleen voor zzp’ers

De verplichte AOV komt er niet (alleen) voor zzp’ers, maar voor alle IB-ondernemers. Daarbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen ondernemers met en zonder personeel. Dus ook de ondernemer met personeel, die dus geen zzp’er is, valt straks onder de verplichting. De verplichting geldt niet voor dga’s. Dus iedereen die vanuit een BV werkt is niet verplicht om een AOV te sluiten. Wanneer je als zzp’er een BV hebt, dan geldt dit niet voor jou.

Wat wordt verzekerd

De verzekering geeft een dekking tot 70% van het loon, gemaximeerd op het minimumloon. Dus de maximale uitkering zal ongeveer € 27.000 bruto per jaar bedragen. De uitkering gaat in na 1 jaar arbeidsongeschiktheid en duurt tot maximaal de AOW-leeftijd. De premie is naar verwachting rond de € 200 bruto per maand.

Zelf een AOV sluiten

Het is mogelijk om zelf een AOV te sluiten als alternatief voor de verplichte verzekering, de zogenaamde opt-out. Deze verzekering moet minimaal dezelfde dekking bieden als de verplichte AOV. Een broodfonds geldt niet als gelijkwaardig alternatief. Aansluiting bij een broodfonds zou wel een mogelijkheid zijn ter overbrugging van het eerste jaar. De verplichte AOV heeft immers een wachttijd van een jaar. Wanneer je niet over de middelen beschikt om dat jaar te overbruggen kan een broodfonds een interessante optie zijn.

De premie voor de verplichte AOV is aan de ‘hoge’ kant. Het is voor veel ondernemers mogelijk om tegen een lagere premie bij een commerciële partij een verzekering af te sluiten met dezelfde dekking. Of je dat nu meteen moet doen is de vraag. Het hebben van een AOV is in veel gevallen heel verstandig. Zo verstandig dat het straks zelfs verplicht wordt. Heb je geen AOV, dan zou je kunnen wachten op de verplichting en dan kijken wat het beste is. Meedoen met de verplichte AOV of dan alsnog van opt-out gebruik maken. Maar waarom zou je daarop wachten? Je kunt nu ook arbeidsongeschikt worden en dan is het hebben van een goede verzekering geen overbodige luxe.

Acceptatie

Voor de verplichte AOV gelden geen medische waarborgen. Ondernemers die niet of slechts onder beperkende voorwaarden bij een verzekeraar worden geaccepteerd, zijn met de nieuwe verplichte AOV goed af. Ook risicovolle beroepen kunnen met de verplichte AOV mogelijk tegen gunstigere voorwaarden een verzekering afsluiten.

Let op dat je wel een goede dekking hebt

Als je nu een verzekering afsluit, let dan op dat je een goede dekking afsluit. Dus kijk naar wachttijd, duur van de uitkering en acceptatie en uitkeringsvoorwaarden.

Jan van Harten MPLA CCFP is pensioenspecialist bij &Gommer Pensions Group.

Deze bijdrage is eerder gepubliceerd op Pensioen Vanmorgen. Met Pensioen Vanmorgen onderbouw je jouw pensioenkennis. Je volgt relevante ontwikkelingen en krijgt nieuwe inzichten door zowel korte als beschouwelijke artikelen. Abonneer je op Pensioen Vanmorgen en ontvang alle ins en outs over pensioenen voor een goed onderbouwd pensioenadvies.