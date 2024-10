Topschaatser met dwarslaesie werkt nu bij PwC

Precies tien jaar geleden ging het gruwelijk mis voor Christijn Groeneveld. Tijdens een schaatstraining in het Zuid-Duitse Inzell ging hij op topsnelheid onderuit, raakte keihard de boardingm kwam tot stilstand en bleef bloedend op het ijs liggen. Meteen voelde hij dat het helemaal verkeerd was: het gevoel in zijn benen was weg. In de weken erna bleek hij een dwarslaesie te hebben opgelopen. Einde schaatscarrière, toekomst naar de maan.

Ruggengraat

Althans, zo leek het de eerste jaren. Maar langzaam krabbelde Groeneveld overeind en leerde hij te leven vanuit een rolstoel. Hij schoolde zich om en ging in september 2018 aan de slag op de marketingafdeling van PwC. Daar legt hij zich toe op foto- en videoproducties. Het staat allemaal te lezen in zijn biografie Ruggengraat. Het boek is deze week verschenen en de media pakken zijn levensverhaal breed op.

Meer begrip kweken

Hij hoopt dat het boek zorgt voor meer begrip, vertelt hij aan de Volkskrant. ‘Er zijn veel aannamen in de wereld over mensen in een rolstoel,’ schrijft de krant, ‘of onnodige obstakels, merkte Groeneveld meer dan eens. Soms wordt er over hem gepraat in plaats van met hem. Zorginstanties werken traag. Zijn rolstoel was stuk, hij miste een schroef en kon een half jaar wachten. Op één schroef. Ook is er de goedbedoelde maar misplaatste hulp. “Bijvoorbeeld van iemand die mijn boterham voor mij wilde smeren. Dat is lief, maar vooral onnodig en heel irritant.”

Black lives matter

Hij werd gevraagd om als fotograaf bij PwC te komen werken. In september 2018 maakte hij de overstap van freelancer naar loondienst bij het acountants- en advieskantoor. Daar probeert Groeneveld op een innovatieve manier naar het maken van content te kijken. “In de praktijk probeer ik met name om vanuit verschillende perspectieven naar een concept te kijken om zo tot een beter eindproduct te komen”, vertelt hij op de website van PwC, waar hij onder meer meewerkte aan een campagne rondom het thema ‘Black Lives Matter’, iets waar hij nog altijd trots op is.

“Ik ben de vaste inhouse video- en fotograaf, wat betekent dat ik aangehaakt word bij diverse projecten voor het maken van video en foto content met name voor redactionele doeleinden. Dit maakt mijn werk erg divers: de ene dag schiet ik foto’s voor interviews met bestuursleden van de Raad van Bestuur en de andere dag word ik gevraagd om een campagnevideo te maken voor een project over het thema biodiversiteit. Zo krijg ik de ins-en-outs mee vanuit alle vakgebieden binnen PwC en ontmoet ik collega’s vanuit diverse teams en verschillende lagen.”

Rolstoel van Sven Kramer

In zijn biografie gaat Groeneveld vooral in op zijn topsportcarrière. Hij vertelt mooie anekdotes, onder meer hoe teamgenoot Sven Kramer zijn eerste rolstoel betaalde, een cadeau waar Groeneveld erg blij mee was omdat hij in zijn nieuwe stoel veel makkelijker kon bewegen dan in de standaard Groene Kruis-wielen die hij bij zijn revalidatie had gekregen. Ou-coach Gerard Kempers zegt: “Hij wilde olympisch kampioen revalideren worden. Dat straalde hij uit.” Zijn andere coach Jillert Anema, als fysiotherapeut ervaren in het begeleiden van revalidaties: “Als í­émand zo’n kwaal moet hebben, is hij er wel vreselijk geschikt voor.”

Bij zijn werk als fotograaf voor PwC maakt Groeneveld gebruik van zijn bijzondere levensverhaal, zo vertelt hij aan de Volkskrant. “Als ik mensen op hun best in beeld wil brengen, helpt het om verhalen te delen.”

Foto: PwC