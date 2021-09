CARRIÈRE | Solliciteren: je kaarten op de borst of open kaart?

De arbeidsmarkt voor accountants is een ouderwetse kandidatenmarkt: talent kan bij vrijwel elk kantoor direct aan de slag. Johan Dijkstra, van recruiter WeCruite deelt zijn beste tips over verstandig solliciteren: communiceer slim met je werkgever.

Accountants die wel eens van kantoor zijn gewisseld, kennen het dilemma. Je had al eens vluchtig gekeken naar een andere baan. Maar komt het moment dat je daadwerkelijk een kop koffie gaat drinken, dan kan het snel gaan. Je komt in de sollicitatieachtbaan terecht: je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek. Dus moet je vrij nemen, in de avonduren gesprekken aangaan, met je agenda puzzelen en smoezen verzinnen. Het roept de vraag op: moet ik mijn werkgever eigenlijk inlichten over het voornemen om elders op gesprek te gaan?

Alles begint met een gevoel

In onze ogen gaat er aan deze vraag een heel proces vooraf. Je bent namelijk aan het twijfelen geslagen en deze twijfels zijn niet in één dag ontstaan. Wij zijn daarom van mening om open en eerlijk het gesprek aan te gaan met je huidige werkgever op het moment dat je merkt dat je niet helemaal lekker meer op je plek zit. Maak kenbaar waar je tegen aanloopt bij je huidige werkgever. Een open en eerlijk gesprek creëert vaak nieuwe ingangen en wie weet verbetert je situatie en hoef je niet eens aan solliciteren te denken. Natuurlijk ligt hier ook een rol voor de werkgever. Deze dient ook goed in de gaten te blijven houden of je als medewerker zijnde nog goed op je plek zit, maar je kunt hier ook zelf wat aan doen door op tijd aan de bel te trekken. Mocht je in deze situatie terecht komen, bijvoorbeeld omdat je écht bij een andere werkgever wilt werken, dan kleven er voor- en nadelen aan openheid tegen je huidige werkgever.

De timer begint te lopen

Je weet op voorhand niet hoe snel je een nieuwe baan hebt gevonden, ook al is de arbeidsmarkt oververhit. Het kan na de eerste procedure raak zijn, maar je kunt ook twee of drie procedures nodig hebben om de juiste keuze te maken. Het kan op voorhand dus riskant zijn om open en eerlijk te zijn – je kunt jezelf hiermee in de vingers snijden. Ook kun je je werkgever of leidinggevende tegen jezelf in het harnas jagen, omdat ze teleurgesteld zijn over je vertrekwens. Ze kunnen je een vervelende laatste periode bezorgen of je eerder de deur wijzen dan jezelf wilt en daar zit je natuurlijk niet op te wachten.

Wat als je je bedenkt?

Daarnaast kun je er tijdens de sollicitatieprocedure achter komen dat je het helemaal niet zo slecht hebt bij je huidige werkgever en dat je helemaal niet wilt vertrekken. Op het moment dat je het dan al hebt aangegeven, creëer je alleen maar onrust. Wat gebeurt er namelijk als je beseft dat je graag wilt blijven en door wilt groeien? Is je werkgever dan nog bereid om in je investeren? Nu is het antwoord op deze vraag niet te zeggen, maar je maakt het wel moeilijker voor jezelf.

Je dwingt je werkgever tot actie

Het grote voordeel van het open en eerlijk communiceren is de kans voor je werkgever om met je te gaan denken om de situatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat je niet op zoek gaat naar een andere werkgever. Op deze manier kom je niet in een spannende periode terecht en kun je lekker blijven zitten waar je zit met alle voordelen van dien.

Angst of vertrouwen?

Ook denken wij – op basis van 10 jaar ervaring in de arbeidsmarkt – dat het overgrote deel van de beroepsbevolking er uit angst voor kiest het niet bespreekbaar te maken. Je weet bijvoorbeeld niet hoe het valt en het eerlijke gesprek kan ook andere reacties uitlokken. Desalniettemin zou er wat ons betreft meer van vertrouwen uitgegaan moeten worden. Bijkomend voordeel van het open en eerlijk communiceren is dat je jezelf in ieder geval niets kan verwijten. Je hebt er zelf alles aan gedaan om de situatie te verbeteren en op het moment dat je dan besluit dat het beter is om over te stappen, dan weet je ook dat dit het juiste moment is, omdat er bij je huidige werkgever verder geen andere mogelijkheden zijn.

Geen dubbele agenda

Een laatste voordeel is dat je je niet in allerlei bochten hoeft te wringen en smoesjes moet bedenken op het moment dat je vrij wilt hebben voor een sollicitatiegesprek. Ons advies is daarom om op voorhand open en eerlijk te zijn tegen je huidige werkgever. Op deze manier hoef je niet aan het twijfelen te komen en kun je veel dingen oplossen. Mocht je toch in de situatie terechtkomen dat je op zoek wilt gaan naar een nieuwe baan dan is het verstandig om een sollicitatie niet als drukmiddel te gebruiken tegen je werkgever. We zien dat dit vaak niet in goede aarde wordt ontvangen en dit jezelf op de lange termijn tegen gaat werken. Nu pakt het ook wel eens goed uit, maar in onze ogen is dit niet de juiste volgorde. Overigens speelt een topwerkgever voor de bal en weet hij wat er speelt.

Kortom, in deze situatie is er niet één goede oplossing. Het belangrijkste is dat je je eigen gevoel volgt. Dat is je beste raadgever.

Johan Dijkstra is vennoot van WeCruite en houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling in de accountancy.