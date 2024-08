Ex-accountant is met zijn Hoornse horecazaak weer lekker onder de mensen

Het is geen uitzondering meer dat mensen gedurende hun arbeidzame leven het roer omgooien en iets heel anders gaan doen: een bankmedewerker die timmerman wordt, of een accountant die een horecazaak begint. Dat laatste deed Indy Rood en daarmee is hij niet bepaald uniek. Maar de leeftijd waarop hij het deed, springt wel in het oog: 24 jaar.

Collega’s keken raar op

Hij studeerde en liep stage bij de Belastingdienst, maar werkte ook in de zaak van zijn ouders, die als voormalig snackbarexploitanten in 2017 de Roadhouse Diner openden in Wognum. ‘Ik ben afgestudeerd, maar dacht tijdens mijn stages al: is dit wel wat voor mij? Ik miste de interactie, het lekker onder de mensen zijn. Hoe meer ik op kantoor zat, hoe meer ik het werk in de zaak van mijn ouders begon te waarderen’, vertelt hij aan het Noordhollands Dagblad.

Dus na zijn studie volgde Indy zijn hart en opende in april zelf ook een Roadhouse, in het centrum van Hoorn. ‘Nu zie ik hier regelmatig collega’s van Kaap Hoorn Accountants en de Belastingdienst. Die keken eerst wel raar op. Ook in dit werk is het trouwens nooit mis als je wat weet van belastingen en boekhouden.’

Kwaliteit

De inzet van de kersverse horecabaas is om het gat op te vullen dat verdwenen cafetaria’s en lunchrooms hebben achtergelaten. ‘Tussen een snackbar, waar je vaak niet eens knap kunt zitten, en een restaurant zit een gat. Dat is onze kracht. Je kunt hier lekker zitten, wordt aan tafel bediend, ook buiten, en je krijgt je drinken niet in een blikkie, maar in een glas. En met een gezin van vier personen kun je hier voor 50 euro gewoon uit eten.’

De zaak is ingericht als American diner met zestig plekken binnen en zo’n zeventig op het terras. Kwaliteit moet een onderscheidende factor worden, met hamburgers van Iers rundvlees en zelfgemaakte friet. ‘Ik verhoog nog liever de prijs dan dat ik aan de kwaliteit ga sleutelen.’ In het bedrijf werden ongeveer twintig jongeren tussen de 15 en 19.

Bron: Noordhollands Dagblad