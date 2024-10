‘Meer investeringen in duurzame mobiliteit door CSRD-verplichting’

De CSRD-richtlijn verplicht grote bedrijven vanaf 1 januari 2025 te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties.

Dit blijkt uit de resultaten van onderzoek van Ayvens (de grootste leasemaatschappij van Nederland) onder bijna 400 Nederlandse bedrijven, waarvan 100 CSRD-plichtig. Naast het positieve nieuws voor duurzame mobiliteit zijn er ook uitdagingen en zorgen, zoals de hoge kosten van verduurzamen en het stellen van minder ambitieuze duurzaamheidsdoelen.

Verduurzamen van mobiliteit en energiehuishouding

Ruim 60 procent van de respondenten noemt de rol van mobiliteit groot binnen hun duurzaamheidsambities. Iets meer dan helft (54 procent) van de bedrijven gaat het mobiliteitsbeleid aanpassen en bijna zeven op de tien (68 procent) gaat door de CSRD-richtlijn meer sturen op duurzame mobiliteit. Corinne Vonk, duurzaamheidsmanager van leasemaatschappij Ayvens in Nederland: ”Het is goed om te zien dat veel bedrijven zich bewust afvragen waar CO2-uitstoot teruggedrongen kan worden. Logisch dat men dan kijkt naar de impact van mobiliteit, naast de energiehuishouding en het gebruik van grondstoffen en materiaal.”

6 op de 10 bedrijven biedt een fiets van de zaak

Het onderzoek van Ayvens laat zien dat veel bedrijven, van klein tot groot, werk maken van het verduurzamen van mobiliteit. Het merendeel biedt een fiets van de zaak aan en maakt thuiswerken mogelijk. 44 procent stimuleert het gebruik van een elektrische (lease-)auto, 18 procent verplicht dit zelfs.

Ongelijk speelveld

62% van grote bedrijven zegt klaar te zijn voor de CSRD-richtlijn, een kwart van de Nederlandse bedrijven geeft aan het nog niet op orde te hebben. Ondanks dat veel bedrijven adequaat inspelen op de CSRD-verplichting geven zes op de tien bedrijven aan dat de kosten van verduurzamen een bedreiging vormen voor hun bedrijf. Verder is er kritiek op de leidende rol die Europa speelt. Maar liefst zeven op de tien vindt dat Europa te veel vooruitloopt op andere, meer vervuilende regio’s, en dat dit een ongelijk speelveld creëert.

Struikelblokken én voordelen

Bedrijven zien uitdagingen bij de totstandkoming van de CSRD-rapportage. Zo heeft 39 procent moeilijkheden bij het in kaart brengen van de dubbele materialiteit, een belangrijk element waarbij zowel de impact van het bedrijf op de omgeving als de impact van externe factoren op het bedrijf moeten worden gerapporteerd. Het feit dat 45 procent van de respondenten werkzaam bij CSRD-plichtige bedrijven ook niet goed weet wat het begrip dubbele materialiteit inhoudt, speelt hier mogelijk een rol in. Het merendeel van de ondervraagden, (mede-) beslissers over het duurzaamheidsbeleid binnen het bedrijf, ervaart steun van zowel de directie (74 procent) als van de rest van de organisatie (63 procent) bij de implementatie van de CSRD-plicht.

De hoeveelheid werk die samengaat met het rapporteren, in combinatie met de beperkte capaciteit van hun personeel, is een struikelblok voor 37 procent van de bedrijven. Het verzamelen van data en de complexe rapportage-vereisten is voor ruim een derde van de bedrijven een uitdaging. “Het verzamelen van de data is inderdaad veel werk”, zegt Corinne Vonk. “Maar ik geloof ook dat dit komt doordat het de eerste keer is dat we deze data verzamelen. Ik verwacht dat dit volgend jaar veel sneller gaat.” Tot slot ziet Vonk ook de voordelen: “De data die verzameld moet worden, leidt ook vaak tot inzichten waardoor bedrijven nog beter in staat zijn om te sturen op duurzaamheid, of zelfs tot kosten besparen. Als leasemaatschappij proberen we natuurlijk klanten zo goed mogelijk te informeren over CSRD en hoe je daar als bedrijf met je mobiliteitsbeleid op in kunt spelen.”