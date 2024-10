“Automatisch factureren bespaart ons heel veel tijd”

In dit artikel vertelt Jeffrey Hoogeveen, oprichter van advieskantoor Hoogeveen & partners, waarom hij is overgestapt naar Radar360.

Opgericht in 1988 door Jeffrey Hoogeveen, is Hoogeveen & partners een advieskantoor dat zich richt op het mkb. Met een breed dienstenpakket, variërend van financiële administratie en fiscale jaarrekeningen tot financiële planning, is het kantoor een betrouwbare partner voor ondernemingen. Daarnaast treden ze op als executeur en geven ze advies over nalatenschappen en fondsenwerving. Ze hebben een sterke focus op het verbeteren van hun dienstverlening door efficiënter te werken.

De overstap naar Radar

Voor Hoogeveen & Partners was de overstap naar Radar voornamelijk een logische keuze vanwege hun wens om volledig in de cloud te werken. “We moesten afscheid nemen van onze vorige software, Infine, een dochterbedrijf van Visma, omdat we wilden overstappen naar een cloud-based oplossing,” legt Jeffrey Hoogeveen uit. “Radar paste simpelweg het beste bij onze behoeften, vooral omdat we een geïntegreerd systeem zochten dat naadloos kon aansluiten op onze andere pakketten.”

Het kantoor maakt gebruik van Visionplanner voor het opstellen van jaarrekeningen en de koppeling met Yuki zorgt ervoor dat het meeste werk geautomatiseerd wordt. “Radar was voor ons de beste keuze in termen van efficiëntie,” vervolgt Hoogeveen. “De begeleiding tijdens de overstap was erg prettig en eventuele problemen worden snel opgelost.”

Automatisch factueren

Een van de grootste voordelen van Radar is volgens Hoogeveen het automatisch factureren. “Zodra alle gegevens correct zijn ingevoerd, verloopt het factureren vrijwel automatisch. Dat bespaart ons enorm veel tijd,” zegt hij.

Daarnaast is de flexibiliteit van Radar een belangrijk voordeel. “Voorheen moesten we veel handmatig aanpassen en gegevens invoeren. Nu is dat stukken eenvoudiger. We kunnen opdrachten uitzetten, doorschuiven of afboeken wanneer dat nodig is. Dit geeft ons de ruimte om flexibeler te werken, wat onze werkwijze echt verbeterd heeft.”

Overstap cloud

Hoogeveen zou Radar aanraden aan kantoren die op zoek zijn naar een geïntegreerd systeem. “Als je de overstap naar de cloud maakt en een volledig geïntegreerd pakket nodig hebt, is Radar een uitstekende keuze,” zegt hij. “Voor ons was de keuze duidelijk vanwege onze behoefte aan efficiëntie en de mogelijkheid om verschillende systemen naadloos te koppelen.”