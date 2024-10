Nederland gastheer van seminar over minimumbelasting

Nederland is deze donderdag en vrijdag gastheer van een conferentie over de invoering van wereldwijde minimumbelasting. Hierover hebben 140 landen in 2021 een akkoord gesloten.

Nederland verwelkomt vertegenwoordigers van belastingdiensten, ministeries en bedrijven uit meer dan 60 landen op het internationale seminar dat Nederland samen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) organiseert. Thema van de internationale bijeenkomst is de implementatie van de wereldwijde minimumbelasting (Pijler 2).

Akkoord

Het internationale akkoord van oktober 2021 over de wereldwijde minimumbelasting is door meer dan 140 landen onderschreven, waaronder Nederland. Onderdeel van dit akkoord zijn afspraken over een wereldwijd minimumniveau van belastingheffing van 15% voor grote multinationale groepen (Pijler 2). Het akkoord is een belangrijke mijlpaal, omdat het belastingontwijking tegengaat en een ondergrens stelt aan de belastingconcurrentie tussen staten.

Wet minimumbelasting 2024

Nederland heeft de afspraken over de minimumbelasting volledig en vroegtijdig omarmd. Sinds 31 december 2023 is de Wet minimumbelasting 2024 van kracht. Met deze wet dienen groepen met een (wereldwijde) omzet van ten minste 750 miljoen euro een bijheffing te betalen als het effectieve belastingtarief in een staat lager is dan 15%. Het kan dan gaan om multinationale groepen maar ook om groepen die geheel in Nederland zijn gevestigd.

De Belastingdienst geeft uitvoering aan deze wet. Hiervoor is het Expertiseteam Pijler 2 opgericht. Dit team is samen met lokale belastinginspecteurs verantwoordelijk voor de uitvoering van de minimumbelasting. Het team werkt aan transparante standpunten, optimale informatie-uitwisseling met andere landen en een gecoördineerde werkwijze binnen de Belastingdienst.

Seminar

Met de Pijler 2-regels komen belastingdiensten wereldwijd voor vergelijkbare uitdagingen te staan. Het seminar biedt vertegenwoordigers van belastingdiensten en ministeries uit landen over de hele wereld, waaronder ook diverse ontwikkelingslanden, de kans om hun ervaringen met de toepassing en uitvoering van de Pijler 2-regels met elkaar te delen. Ook kunnen deelnemers tijdens het seminar bespreken wat nodig is voor de effectieve toepassing en uitvoering van de wereldwijde minimumbelasting. Daarnaast zijn het bedrijfsleven, de wetenschap en de adviespraktijk een dagdeel aanwezig om hun inzichten te delen.

Nederland gastland

Met de rol van gastland levert Nederland een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de wereldwijde minimumbelasting en benadrukt Nederland tegelijkertijd het belang van internationale samenwerking. Het seminar biedt een waardevolle gelegenheid om kennis, inzichten en ervaringen te delen met elkaar, om zo een bijdrage te leveren aan een effectieve uitvoering van de Pijler 2-regels en daarmee de doelstellingen van de wereldwijde minimumbelasting te realiseren.

Bron: Belastingdienst