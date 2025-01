Trump keert zich tegen wereldwijde minimumbelasting

De Amerikaanse regering onder Donald Trump ziet niets in het internationale akkoord over een minimumtarief voor belastingen op bedrijfswinsten.

De regering-Biden was daar voorstander van, maar kort na de inauguratie van Trump als president benadrukt het Witte Huis dat die belastingdeal niet geldig is in de Verenigde Staten zolang het Congres er niet mee instemt.

Minimumbelasting

Onder leiding van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) sloten ruim 130 landen een deal waarin ze afspraken winsten van bedrijven voor minimaal 15 procent te belasten. Dat moet voorkomen dat landen met elkaar concurreren met steeds lagere belastingtarieven om multinationals te lokken.

Inperking

Volgens de regering-Trump leveren de Verenigde Staten met die afspraak een deel van hun soevereiniteit en concurrentiekracht in. “De mondiale belastingdeal van de OESO die werd gesteund door de vorige regering maakt niet alleen extraterritoriale rechtsbevoegdheid over Amerikaanse winsten mogelijk, maar beperkt ook het vermogen om belastingbeleid te voeren dat in het belang is van Amerikaanse bedrijven en werkenden”, staat in een presidentieel memorandum van Trump.

(ANP)