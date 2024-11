Rapport: Nederland blijft grote rol spelen bij belastingontwijking

Nederland blijft een grote rol spelen in belastingontwijking wereldwijd. Als onderdeel van de keten van belastingontwijking is Nederland met het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Zwitserland verantwoordelijk voor 33 procent van de wereldwijde verliezen door belastingontwijking van bedrijven.

Met 23 procent komt een groot deel voor rekening van het VK en zijn overzeese gebieden, staat in het jaarlijkse rapport State of Tax Justice van non-profitorganisatie Tax Justice Network. Onder meer Nederland laat grote bedrijven miljardenwinsten doorsluizen en op die manier tegen een lager tarief van minder dan 10 procent belasting betalen. Voor elke dollar belasting die Nederland int, loopt de rest van de wereld er meer dan 5 mis.

“Bijna driekwart van de 348 miljard dollar die wereldwijd verloren gaat door misbruik van de vennootschapsbelasting komt terecht in jurisdicties als Nederland, waar de effectieve belastingtarieven onder de 10 procent liggen. Dit is een systeem waar maar een heel kleine groep multinationals profijt van heeft en wat ten koste gaat van velen”, reageert Bram Joanknecht, economisch expert van de organisatie Oxfam Novib.

VN-belastingverdrag

Net als Nederland horen ook het VK en enkele overzeese gebieden, Singapore, Hongkong, Luxemburg en Puerto Rico bij de plekken waar volgens het rapport effectief minder dan 10 procent belasting wordt betaald. “Eén van de oplossingen is de invoering van het VN-belastingverdrag. Dit zorgt ervoor dat alle landen ter wereld kunnen meebeslissen over internationale belastingafspraken, in plaats van alleen de rijke landen die lid zijn van de OESO. Nederland moet dit plan voor een VN-belastingverdrag steunen en een voortrekkersrol nemen binnen de EU zodat het internationale belastingsysteem eerlijker wordt voor iedereen”, stelt Joanknecht.

