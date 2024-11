‘Veel foute adviezen aan zzp’ers rond controle op schijnzelfstandigheid’

Adviseurs raden zzp’ers soms aan om een bv op te richten. Maar dat werkt niet, verklaart de fiscus tegenover De Telegraaf. “Wij kijken door dit soort constructies heen.” De Belastingdienst controleert vanaf 1 januari weer of zelfstandigen niet feitelijk in loondienst werken. Het ministerie van SZW en de Belastingdienst waarschuwden in een webinar voor misleidende adviezen. “Wij zien partijen die via websites en sociale media propageren dat het oprichten van een bv je beschermt tegen het risico om naheffingen te krijgen.” Met een bv zouden ze in loondienst werken. “Maar dat heeft weinig zin. Iemand die onder werkgeversgezag staat is ook een werknemer als hij via zijn eigen bv werkt.”

Geen garanties

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) ziet partijen die zzp’ers garanderen dat ze niet in de problemen komen als ze hun formule of stappenplan volgen, zegt voorzitter Cristel van de Ven. Maar garanties kunnen niet gegeven worden, want de criteria die op een dienstverband wijzen, moeten in samenhang bekeken worden. “Daarbij zegt de Belastingdienst dat ze alles per situatie bekijken en daarna pas met een oordeel komen.”

Bv kan soms een uitkomst zijn

Ook constructies als een maatschap, vennootschap of corporatie zijn schijnoplossingen, zegt advocaat Boris Emmerig. Volgens hem hoeft een bv niet per definitie een verkeerde optie te zijn: “”Je kan als groepje zzp’ers in bijvoorbeeld de bouw best zeggen: ik richt een eigen organisatie op, met een eigen pand, eigen uitstraling, misschien neem je personeel in dienst. Dan krijg je een andere manier van werken en voldoe je wel aan de criteria.”

Van de Ven stelt dat veel zzp’ers zich niet in allerlei bochten hoeven te wringen uit angst voor handhaving: “Kijk vooral goed hoe je je opdrachten verwerft en of je daadwerkelijk als zzp’er je werk uitvoert. Dat kan bijvoorbeeld door je te laten inhuren op basis van jouw unieke kwaliteiten, met een resultaatverplichting, op projecten met een duidelijk begin en eind.”

Bron: De Telegraaf