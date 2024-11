‘Voorrang bank en fiscus bij bankroet is achterhaald’

Van Uden promoveerde op het onderwerp aan de Universiteit Leiden. Het gaat om een heikele kwestie. Andere schuldeisers zien bij een bankroet met lede ogen aan dat zij moeten afwachten hoeveel geld zij nog terug kunnen zien. Banken en Belastingdienst mogen eerst. In veel gevallen stroomt het kapitaal dat nog overblijft naar hen toe en staan andere schuldeisers met lege handen.

Rangorde

Het kan ook anders, betoogt Van Uden. Hij onderzocht hoe die rangorde is ontstaan en ging voor antwoorden ver terug in de wets- en rechtsgeschiedenis. Zo wordt er doorgaans op gewezen dat de Belastingdienst voorrang heeft om het algemeen belang. ‘De schatkist van de overheid is immers in het geding, via de fiscus’, legt Van Uden uit.

Wat is algemeen belang?

Maar het algemeen belang gaat verder dan het belang van de overheid, de schatkist en derhalve de belastingbetaler. Volgens Van Uden kan het algemeen belang ook geschaad worden als andere schuldeisers altijd achteraan staan. Daarbij wijst hij op schuldeisers die dat ongewild zijn geworden, bijvoorbeeld doordat ze nog een schadevergoeding van het failliete bedrijf hadden moeten ontvangen. ‘Op dit punt is er ruimte om via de rangorderegels tot een economisch efficiëntere uitkomst te komen.’

Geen rechtvaardiging

Volgens Van Uden is er al met al geen overtuigende rechtvaardiging te vinden om de ingesleten rangorde aan te houden. Hij dringt er daarom op aan dat de politiek nog eens goed naar de kwestie kijkt.

Bron: ANP