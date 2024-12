AFM schrijft reguliere vergunninghouders aan over examenfraude

Met de brief informeert de AFM de zogeheten AO’s-RV over de omgang met indicaties van examenfraude en het aanpakken van dit probleem in de accountantsorganisatie. “Accountantsorganisaties hebben een belangrijke rol in het maatschappelijk verkeer. Iedereen moet kunnen vertrouwen op het oordeel van een accountant in de controleverklaring bij een jaarrekening. Daarom is er geen plek voor examenfraude of ander niet-integer gedrag. De AFM verwacht hier zo snel mogelijk maatregelen en gedragsverandering om herhaling te voorkomen.”

Duidelijkheid over melding en onderzoek

De toezichthouder verwacht onder meer dat er duidelijk wordt gecommuniceerd over de manier waarop medewerkers intern melding kunnen doen van mogelijk niet-integer handelen van zichzelf of anderen, bijvoorbeeld bij de compliance officer. “Hierbij hoort een zorgvuldig, voortvarend en onafhankelijk onderzoek naar de feiten en omstandigheden van deze indicaties van examenfraude. Ook verwacht de AFM dat onderzocht wordt of er andere situaties zijn met vergelijkbare kenmerken en/of risico’s.”

Beleidsbepalers: fraude melden voor eind januari

Is er sprake van een aanwijzing van betrokkenheid bij wetsovertredingen die het vertrouwen kunnen schaden, dan moet die direct bij de AFM worden gemeld als het ernstige gevolgen kan hebben voor de integere uitoefening van de accountantsorganisatie, zo benadrukt de toezichthouder.

Die geeft (mede)beleidsbepalers een ultimatum: hebben ze gedrag heeft vertoond “dat geduid kan worden als examenfraude”, dan moeten ze dat intern kenbaar maken en via het kantoor uiterlijk 31 januari bij de AFM melden. “Wees u ervan bewust dat de AFM het bewust niet melden als een ernstige overtreding van de accountantsorganisatie opvat.”

In de brief maakt de AFM duidelijk wat onder een incident wordt verstaan en wat als examenfraude wordt beoordeeld. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook het kopiëren van PE-portfolio’s en het plegen van plagiaat in praktijkscripties.

In oktober schreef de NBA de reguliere vergunninghouders al aan over hoe te handelen bij signalen van examenfraude. De bal ging anderhalf jaar terug rollen toen bij KPMG examenfraude werd geconstateerd en afgelopen maand bleek dat ook PwC en EY na onderzoek examenfraude hebben ontdekt. Het onderzoek bij Deloitte is nog altijd niet afgerond.