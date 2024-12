Dit waren de meestgestelde vragen op de intermediairdagen van de Belastingdienst

Op diverse locaties in het land werden van 5 november tot 2 december fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals bijgepraat over de veranderingen in het Belastingplan 2025. Dit waren de vier meest besproken onderwerpen.

1. Schijnzelfstandigheid

Fiscaal dienstverleners wilden veel weten over de Wet DBA en de handhaving op schijnzelfstandigheid. Vanaf 1 januari 2025 gaat de Belastingdienst weer volledig handhaven op dit onderwerp. Wat kun je als adviseur doen om schijnzelfstandigheid te voorkomen?

Allereerst is het belangrijk om klanten te informeren over het opheffen van het handhavingsmoratorium en de noodzaak om schijnzelfstandigheid te voorkomen, tipt de fiscus. “Daarnaast kun je klanten helpen bij het duiden van de arbeidsrelatie. Huurt de klant zzp’ers in, dan is het verstandig om de arbeidsrelatie per contract te beoordelen op schijnzelfstandigheid.” Daarvoor zijn tools zoals de webmodule op de site van de Kamer van Koophandel en het beslis- en afwegingskader van de Belastingdienst.

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als voldaan wordt aan drie elementen: arbeid, loon en gezag. Deze drie elementen zijn verder uitgewerkt in de criteria van het Deliveroo-arrest. “Leg in de administratie vast welke afwegingen en conclusies zijn genomen bij het doorlopen van deze criteria bij het duiden van de arbeidsrelatie. En monitor en beoordeel de contracten met zzp’ers regelmatig op basis van de feitelijke uitvoering van het werk, zodat eventuele wijzigingen weer in lijn zijn met het arbeidsrecht.”

2. Box 3

Uiteraard is box 3 een hot topic. Een veel voorkomende vraag was: wanneer moet ik een verzoek om ambtshalve vermindering indienen voor het belastingjaar 2019 om in aanmerking te komen voor aanvullend rechtsherstel?

Het exacte antwoord op die vraag hangt af van de situatie, aldus de Belastingdienst. “Voor aanslagen inkomstenbelasting 2019 met box 3-inkomen kan aanspraak worden gemaakt op aanvullend rechtsherstel als de aanslagen op 24 december 2021 (de datum van het kerstarrest) nog niet onherroepelijk vaststonden. Of als deze na het kerstarrest zijn opgelegd. Is dit het geval? Dan moet het verzoek om ambtshalve vermindering vóór 31 december 2024 bij de inspecteur zijn ingediend.”

Voor aanslagen die op 24 december 2021 onherroepelijk vaststonden geldt dat zij meelopen met de massaal bezwaarprocedure plus. Je hoeft daarvoor geen verzoek in te dienen.

3. Veranderingen in btw op online diensten binnen EU

Vanaf 1 januari 2025 veranderen de btw-regels voor bepaalde online evenementen of vermakelijkheidsdiensten. Wie online vermakelijkheidsdiensten zoals yogalessen levert, is vanaf 1 januari 2025 btw-plichtig in het land waar de afnemer woont. Een Nederlandse ondernemer die bijvoorbeeld online yogalessen aanbiedt aan afnemers in Spanje en Frankrijk, is in die landen btw verschuldigd. De ondernemer kan aan zijn aangifteverplichtingen voor deze activiteiten voldoen door zich te registreren in de verschillende lidstaten of via de btw-melding van de Unieregeling. Hier kunnen ondernemers ieder kwartaal de buitenlandse btw melden en betalen. De Belastingdienst stuurt de melding en betaling vervolgens naar de belastingdienst van de EU-landen waarin afnemers van de online yogalessen wonen.

4. Loonheffingen

Veel salarisprofessionals hadden vragen over loonheffingen. Zo vroeg een werkgever of hij uitbetaalde bedragen aan derden moet doorgeven als ontvangers gebruikmaken van de KOR en hoe het zit met betalingen aan personen die btw-vrijgestelde prestaties leveren. “Ook als er geen omzetbelasting (btw) op de factuur is vermeld, moet de inhoudingsplichtige uitbetaler opgaaf van de gegevens doen. Dat geldt in alle gevallen waarin geen btw in rekening is gebracht. Dus ook bij vrijgestelde prestaties, het 0%-tarief en de kleineondernemersregeling (KOR). Op de factuur staat dan 0% aan btw, € 0 aan btw of helemaal geen vermelding van de btw. Dit geldt ook als op de factuur ‘btw verlegd’ is vermeld.” Er is alleen een uitzondering voor betalingen aan een natuurlijk persoon die voor de werkzaamheden een factuur heeft uitgereikt met daarop de vermelding van omzetbelasting (btw).

De Intermediairdagen zijn tot en met woensdag 18 december nog online te volgen via imd.pleio.nl. Lukt het niet om deel te nemen, kan kunnen alle sessies na afloop worden teruggekeken.