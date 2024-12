Tiny house en de eigenwoningregeling: fiscus neemt standpunt in

Kan een tiny house voor de toepassing van de eigenwoningregeling worden aangemerkt als een gebouw of een duurzaam aan een plaats gebonden woonwagen? Die vraag is beantwoord door de Kennisgroep onroerende zaken.

Aanleiding

De vraag is voorgelegd of een verplaatsbare woning die voor een maximale periode van tien jaar op een fundering van betonplaten wordt geplaatst als eigen woning kan worden aangemerkt. Het gaat om een kleine volwaardige vrijstaande woning, een zogenoemde ‘tiny house’. De woning is compleet en gebruiksklaar, inclusief keuken, badkamer en installaties. De woning is aangesloten op water, riool en elektriciteit. De woning wordt verkocht aan een particulier. De koper wordt eigenaar van de grond of er wordt een recht van opstal voor de woning gevestigd.

Vraag

Kan een dergelijk ‘tiny house’ voor de toepassing van de eigenwoningregeling worden aangemerkt als een gebouw of een duurzaam aan een plaats gebonden woonwagen als bedoeld in artikel 1, onder l, van de Wet op de huurtoeslag?

Antwoord

Ja, voor deze ‘tiny house’ is sprake van:

een duurzaam met de grond verenigde woning; of een duurzaam aan een plaats gebonden woonwagen.

Hoe de kennisgroep tot dit standpunt komt lees je hier in een nadere beschouwing.