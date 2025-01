Auditdienst Rijk verzweeg fouten bij fraudecontrole boeren

De Europese Commissie was vijf jaar terug kritisch op de Auditdienst Rijk, onder meer omdat fouten bij de controle op landbouwsubsidies niet werden gemeld.

De Europese Unie steunt de landbouw jaarlijks met zo’n € 60 miljard, een kwart van de totale begroting. Nederlandse agrariërs strijken daarvan zo’n € 800 miljoen op, die wordt verdeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat wordt gecontroleerd door de Auditdienst Rijk (ADR), maar die controle gaat niet altijd goed, constateerde de Europese Commissie al in 2020. Door een aantal tekortkomingen kon “slechts gedeeltelijk” worden vertrouwd op de ADR-controles, zo bericht Follow The Money.

Hercontroles vooraf bekend

Een van de tekortkomingen was dat de ADR vanwege “efficiëntievoordelen” aan voedsel- en warenautoriteit NVWA, die de eerste controles doet voor de RVO, meldde welke boeren opnieuw zouden worden gecontroleerd. Dat gebeurde soms nog voordat de RVO zelf een NVWA-controleur op de boeren had afgestuurd. Verder waren er veel bezoeken die ruim een jaar na de oorspronkelijke controle werden afgelegd, waardoor de betrouwbaarheid in het geding kwam.

Bovendien stelde de ADR de Europese Commissie niet op de hoogte van fouten die de RVO had gemaakt, als die fouten direct werden hersteld. Daardoor vreesde de commissie dat de officiële auditrapporten geen volledig beeld gaven van de kwaliteit van de RVO-controles. In 2021 paste de ADR de werkwijze aan.

‘Schuurt aan tegen beroepsfout’

FTM sprak Eppo Horlings van het door De Jong & Laan overgenomen Horlings. Hij spreekt van “gemakzucht en onzorgvuldigheid” en het “schuurt aan tegen een beroepsfout” dat de ADR op voorhand al aangaf welke controles er op stapel stonden. “De partij die gecontroleerd wordt, mag op geen enkele wijze invloed op die controle hebben. De controle moet onafhankelijk zijn, het gaat hier immers om belastinggeld waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan.”

