Auditdienst Rijk richt blik op risico’s en rijksbrede opgaven

De Auditdienst Rijk wil in 2026 nadrukkelijker aansluiten bij de grote strategische risico’s en maatschappelijke opgaven van de Rijksoverheid. Dat blijkt uit het jaarplan 2026. Meer aandacht voor rijksbrede risico’s en minder nadruk op klassieke verantwoording.

Algemeen directeur Richard van Hienen schetst in het voorwoord een onzekere context waarin de Rijksoverheid moet opereren. De kwetsbare veiligheidsomgeving, in combinatie met forse taakstellingen en de vorming van een nieuw kabinet, vraagt volgens hem om een wendbare overheid. De Auditdienst Rijk wil daaraan bijdragen door onderzoeken te doen die beter aansluiten bij de strategische doelen en risico’s van het Rijk en de afzonderlijke departementen.

Een belangrijke koerswijziging is dat de ADR de komende jaren meer ruimte wil maken voor internal audit en rijksbreed onderzoek. De dienst wil minder capaciteit besteden aan de certificerende taak en juist meer inzetten op onderzoeken naar sturing, beheersing en realisatievermogen van beleid. Dat betekent meer zelf geïnitieerde onderzoeken en minder focus op het achteraf toetsen van verantwoording.

Om die verschuiving mogelijk te maken, gaat de ADR de sturing van de certificerende functie en de internal auditfunctie organisatorisch uit elkaar trekken. Die scheiding moet beter aansluiten bij de verschillende dynamiek van beide taken. In 2026 wordt begonnen met de verdere uitwerking daarvan, onder meer via meerjarige, risicogerichte auditplannen.

Rijksbrede risico’s centraal

De onderzoeken van de ADR richten zich de komende jaren nadrukkelijk op rijksbrede thema’s die departementen overstijgen. De strategische auditagenda is opgebouwd rond vier grote opgaven: wendbare en transparante overheidsorganisaties, de keten van beleid naar uitvoering, het vergroten van interne en externe veiligheid en weerbaarheid, en de transitie naar een energie- en klimaatneutrale overheid. Daarnaast blijft ruimte bestaan voor maatwerkonderzoek naar actuele en urgente vragen van departementsleidingen of rijksbrede portefeuillehouders, bijvoorbeeld bij incidenten, politieke risico’s of Kamervragen.

Mensen en technologie

De veranderopgave heeft ook gevolgen voor de organisatie zelf. De ADR werkt aan een nieuw strategisch personeelsplan, met gerichter werven, meer aandacht voor ontwikkeling en duidelijke leerpaden voor medewerkers. De dienst wil een aantrekkelijk werkgever blijven en tegelijk inspelen op veranderende eisen aan auditors, die steeds vaker strategisch gesprekspartner zijn van departementsleidingen.

Ook wordt geïnvesteerd in technologie. De ADR wil haar auditmanagementsysteem TeamMate+ beter benutten en kijkt nadrukkelijk naar de inzet van artificial intelligence bij audits. Volgens het jaarplan kunnen slimmere IT-tools bijdragen aan efficiënter werken en het opvangen van capaciteitsdruk.

Onzekerheden

Tegelijkertijd staat de Auditdienst Rijk voor stevige financiële en organisatorische uitdagingen. De rijksbrede taakstelling loopt op van €1,3 mln in 2026 tot ruim €5 mln in 2029. Die wordt deels opgevangen door het schrappen van fte’s en het beperken van opleidingsbudgetten. Daarnaast is er onzekerheid over mogelijke wijzigingen in het comptabel bestel en de uitkomsten van de kabinetsformatie, die tussentijdse aanpassingen van het jaarplan noodzakelijk kunnen maken.

Voor 2026 rekent de ADR met een lichte groei van de beschikbare auditcapaciteit, mede door een verdubbeling van de capaciteit voor contractaudits bij Defensie. Die extra inzet wordt apart gepresenteerd en gefinancierd door Defensie zelf.

Lees hier het jaarplan.