Hoogleraar erfrecht: ‘Legitieme portie heeft niets om lijf’

Het Financieele Dagblad interviewde de flamboyante hoogleraar in zijn favoriete visrestaurant in Utrecht. Schols, onder meer bekend van zijn bestseller ‘Voorkom ruzie bij de kist’, maakt zich zorgen over ons erfrecht. Niet zozeer dat ouders hun kinderen met slimme trucs de facto prima kunnen onterven, zorgen zijn er over de toenemende ongelijkheid bij erfenissen.

Kloof

De zorgen over de kloof tussen mensen die wel erven en mensen die niet erven neemt toe, constateert Schols, en daarmee ook de druk om de erfbelasting te verhogen. De hoogleraar, die zich haast te ontkennen dat hij communist is, is het eens met die verhoging, mits de politiek de ‘kleine man’ ontziet. Hij constateert dat het debat in Nederland van toon verandert. Lang leek het een nationale sport om zo min mogelijk erfbelasting te betalen. Vandaag de dag klinken er steeds meer pleidooien om de tarieven voor vermogende Nederlanders te verhogen.

Tsunami

Babyboomers gaan de komende decennia tientallen miljarden nalaten aan hun kinderen en kleinkinderen: ‘Er komen omvangrijke financiële bombardementen uit het hiernamaals aan, een tsunami aan erfenissen,’ zegt Schols. ‘Vroeger zeiden mensen met vermogen: erfbelasting is diefstal. Het is ons geld, daar hebben we voor gewerkt. Maar er is veel veranderd in de samenleving. Er was een tijd dat je zei: daar op de hoek woont een miel-jo-nèr. Tegenwoordig kan door de gestegen huizenprijzen de hele straat miljonair zijn. Het zijn vaak oudere mensen. Hun kinderen erven straks dat huis. Vaak erven de kinderen ook het huis van de schoonouders, terwijl ze zelf dan meestal al een huis hebben. Er gaat een soort geldexplosie plaatsvinden.’

Onterven

De meest gestelde vraag aan Schols is niet hoe de erfbelasting eerlijker kan, maar hoe je kinderen kunt onterven. Wat je ook in je testament laat opnemen, in Nederland houdt elk kind recht op zijn legitieme portie. Dat is de helft van wat hij/zij zou krijgen zonder testament. Maar volgens Schols is dat een wassen neus. In de eerste plaats is die legitieme portie vaak helemaal niet opeisbaar. Bovendien kunnen ouders in hun testament zetten dat die claim betaald wordt met iets wat kind niet wil erven: een collectie tropische vissen of vakantiehuisje in Siberië. ‘Geloof me: als je de weg weet, heeft die legitieme portie niets om het lijf.’

Bron: FD