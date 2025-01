Opmerkelijke schikking rond failliet administratiekantoor waar minister bestuurder was

De curator in het faillissement van KHN Rekenwerk heeft een zeer opvallende schikking getroffen met de verzekeraar van minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken, die bestuurder was van het administratiekantoor.

Dat blijkt uit het nieuwste faillissementsverslag van de curator. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar van de minister betaalt een bedrag van € 550.000,- aan de boedel, “zonder dat enige vorm van aansprakelijkheid van Beljaarts is komen vast te staan.”

Opmerkelijk

Zulke schikkingen zijn op zich niet ongebruikelijk, maar deskundigen noemen het in het FD wel opmerkelijk dat er voor zo’n groot bedrag wordt geschikt. Een verzekeraar zou daar niet toe bereid zijn om alleen proceskosten te vermijden als er geen enkel aanknopingspunt voor aansprakelijkheid is. Maar de minister zelf ziet dat anders, laat zijn persoonlijk woordvoerder Kay van de Linde aan het FD weten: “Beljaarts heeft altijd al gezegd dat hij degene was die de fraude ontdekt had en aan de kaak heeft gesteld. Blij dat een onafhankelijke partij dat nu bevestigt. Wat Beljaarts betreft is het hiermee klaar.”

Faillissement KHN

Administratiekantoor KHN Rekenwerk was een administratiekantoor voor horecaondernemers en een dochter van horecakoepel Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Beljaarts was er sinds juni 2020 statutair bestuurder. In mei 2023 werd het faillissement aangevraagd. Het bedrijf zou klanten facturen hebben gestuurd voor belastingaangiftes en jaarrekeningen die nooit waren opgesteld. Daarover schrijft de curator: “In veel gevallen zijn werkzaamheden niet of niet volledig verricht waardoor de administratie incompleet is. Ook zijn in veel gevallen geen aangiftes ingediend bij de Belastingdienst en de jaarrekeningen niet opgesteld. Hoewel hiervoor door de klanten een maandelijkse fee werd betaald, zijn de overeengekomen werkzaamheden niet uitgevoerd.”

De totale schade loopt op tot 2 miljoen euro. De Tweede Kamer toonde zich bij het aantreden van Beljaarts als minister al zeer kritisch over de kwestie, maar volgens de radicaal-rechtse PVV’er zelf was er niks aan de hand. Of er nog enige strafrechtelijke gevolgen zullen zijn voor betrokkenen is vooralsnog onbekend. Qua bestuurdersaansprakelijkheid loopt het voor de minister in elk geval met een sisser af. De curator verwacht dat het faillissement van het administratiekantoor vereenvoudigd zal worden afgewikkeld.