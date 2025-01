Van Oostenbruggen: ‘Volop acties tegen belastingontwijking’

Volgens de Europese Rekenkamer blijkt uit het verslag dat belastingontwijking en het gebruik van schadelijke belastingregelingen nog steeds een significant probleem zijn, zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten. Het verslag waarschuwt voor de negatieve impact van deze praktijken op de belastinginkomsten van lidstaten, wat op lange termijn de rechtvaardigheid van belastingheffing kan ondermijnen. De Rekenkamer benadrukt dat, hoewel er vooruitgang is geboekt, er nog steeds veel werk te verzetten is om belastingontwijking te bestrijden en schadelijke belastingregelingen te elimineren.

Staatssecretaris Van Oostenbruggen deelt de zorgen van de Europese Rekenkamer en benadrukt dat de regering zich sterk inzet voor een eerlijke belastingheffing. Volgens hem committeert Nederland zich volledig aan het bestrijden van belastingontwijking en wordt de wet- en regelgeving voortdurend aangepast om de problematiek aan te pakken. Van Oostenbruggen onderstreepte dat er internationale samenwerking nodig is om belastingontwijking effectief tegen te gaan, en Nederland is dan ook actief betrokken bij wereldwijde initiatieven en de OESO-begeleide BEPS-projecten (Base Erosion and Profit Shifting). Deze projecten richten zich op het bestrijden van belastingontwijking door multinationals en het sluiten van mazen in de wetgeving die belastingontwijking mogelijk maken.

Daarnaast benadrukte Van Oostenbruggen dat Nederland zich sterk maakt voor een robuust belastingklimaat binnen de Europese Unie en wereldwijd. De regering werkt samen met andere landen om belastingparadijzen te bestrijden, die vaak als sluiproutes worden gebruikt door bedrijven om belastingverplichtingen te omzeilen. Hij wees erop dat Nederland, door middel van transparantie en strengere wetgeving, blijft inzetten op het voorkomen van belastingontwijking via belastingparadijzen, die vaak worden gezien als een kernprobleem binnen de internationale belastingstructuren.

Van Oostenbruggen ging ook in op de effectiviteit van de maatregelen die de EU tot nu toe heeft genomen om belastingontwijking tegen te gaan. Hij gaf aan dat Nederland positief staat tegenover de EU-wetgeving, zoals de Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) en de richtlijn voor transparantie in belastingplanning, maar dat er nog steeds ruimte is voor verbetering. De staatssecretaris benadrukte dat Nederland zich inzet voor een sterker gecoördineerd Europees beleid, waarbij verder gewerkt moet worden aan de verfijning van bestaande regelgeving om belastingontwijking tegen te gaan.

In reactie op de vraag naar concrete stappen die Nederland heeft genomen om schadelijke belastingregelingen te elimineren, lichtte Van Oostenbruggen toe dat Nederland diverse belastingregelingen streng heeft geëvalueerd en aangepast. Daarbij is vooral ingezet op het verminderen van belastingontwijking. De bewindsman gaf aan dat Nederland continu in gesprek blijft met internationale partners om schadelijke belastingregelingen wereldwijd aan te pakken en te elimineren. Nederland blijft daarbij streven naar een eerlijke belastingdruk voor bedrijven, waarbij belastingontwijking geen ruimte krijgt.