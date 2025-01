Aeternus en Newtone bundelen krachten

De samenwerking is een belangrijke stap in de strategie van beide partijen. Het team van corporate finance Newtone zal worden samengevoegd met het team van Aeternus. De gezamenlijke organisatie is met 80+ professionals het op een na grootste corporate finance kantoor van Nederland.

Met Aeternus gaat Newtone de samenwerking aan met een toonaangevende M&A specialist in Nederland. Aeternus heeft 20 jaar ervaring in overnames, beschikt over een groot waarderingsteam, is M&A specialist in tal van branches en heeft een uitgebreid relatienetwerk. De samenwerking biedt mogelijkheden voor verdere schaalgrootte en een versnelling in professionaliteit.

Managing Partner Peter Joosten van Aeternus: “Door deze schaalgrootte zijn Aeternus en Newtone in staat om nadrukkelijker voorop te blijven gaan in een snel ontwikkelende digitale corporate finance markt. Het merk Aeternus wordt daarmee nog sterker neergezet.” Bovendien biedt het Aeternus kansen om haar productportfolio verder uit te breiden en versneld te investeren in innovatie op het gebied van software, data en AI.

CEO Stephan Seijkens van Newtone benadrukt hoe complementair beide CF-organisaties zijn: “Deze samenwerking sluit naadloos aan op onze strategie om niet alleen kwantitatief maar vooral kwalitatief te groeien: Aeternus is superieur in dealmaking en sluit dus perfect aan op de expertise van Newtone als brede Corporate Finance adviseur. Samen gaan we het sterke merk Aeternus verder uitbouwen in ons streven de dienstverlening aan onze klanten continu verder te optimaliseren.”

De vijf huidige partners van Aeternus blijven actief betrokken en voegen zich bij de partnerorganisatie van Newtone.

Newtone is als advies- en accountantskantoor in 2024 ontstaan vanuit een fusie van Koenen en Co, HLB Witlox Van den Boomen en PKF Wallast. Met 12.000 klanten, ruim 1.100 medewerkers vanuit 13 vestigingen in de economische groeiregio’s van Zuid- en West-Nederland.

Aeternus werkt met een team van meer dan 50 specialisten vanuit kantoren in Amsterdam, Eindhoven en Venlo, en houdt zich al 20 jaar bezig met (inter)nationale overname-advisering. Aeternus biedt daarnaast ook advies bij bedrijfswaardering, valuemanagement en debt advisory.