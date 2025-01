Drie rapporten voor inzicht in omzet per FTE

Als accountant help je klanten met het behalen van een financieel gezond resultaat. Daarnaast is er de focus op het eigen resultaat, want als het goed gaat met je eigen bedrijf bedien je anderen ook beter.

Inzicht in je cijfers is daarin belangrijk. Wil je groeien door de efficiency en declarabiliteit van medewerkers, dan kijk je bijvoorbeeld naar de omzet per FTE. Met de juiste software krijg je direct inzicht in deze cijfers.

Omzet per FTE

Breng je financiën en KPI’s in kaart met de juiste tools en maak betere beslissingen door meer inzicht. Uit onderzoek (2021) van De Benchmark blijkt dat accountantskantoren gemiddeld een omzet van 96.000 euro per FTE, per jaar behalen. De grootste 4 accountantskantoren maken meer omzet. Mét het juiste inzicht bereik je met jouw kantoor ook een gemiddelde omzet waar je meer dan tevreden mee bent.

Omzetdoelen bij accountantskantoren zijn vaak gemoeid met de omzet per FTE. In de juiste software zitten standaardrapportages of maak je je eigen rapportages voor meer inzicht. Gegevens die belangrijk zijn bij het meten van omzet per FTE zijn alle medewerkers, het tarief per medewerker en de verwachte productiviteit. Als accountant stuur je op 2 KPI’s: productiviteit en declarabiliteit. Zijn deze goed, dan mag je ervan uitgaan dat de omzet per FTE ook goed is.

Rapportages voor meer inzicht

1. Besteding van werkuren

‍Btw-aangiftes, inkomstenbelasting en de jaarrekening. Het zijn allemaal terugkerende werkzaamheden. Maar weet je precies hoeveel tijd deze taken kosten? Met het rapport Tijdsbesteding per medewerker per activiteit zie je direct hoeveel tijd er wordt besteed.

2. Blijf je binnen je budgeturen?

‍Factureer je als accountantskantoor vaste bedragen, dan wil je ongetwijfeld weten of je binnen budget blijft. Met het rapport Budget vs realisatie uren weet je met een paar klikken of je binnen budget blijft.

3. Wie zijn de grootste klanten?

‍Welke klanten leveren je de meeste omzet op? Met het rapport Facturen per jaar maak je een duidelijk overzicht aan wie en hoeveel je factureert. Ideaal wanneer werkt met een doelstelling voor een bepaalde omzet per klant (en dus medewerker) of dienst. ‍

Met onze modulaire en flexibele software regel je in een handomdraai belangrijke bedrijfsprocessen tot aan je boekhouding. Accountantskantoren die met Yoobi werken kiezen vaak voor urenregistratie, facturatie, inzicht en CRM. Onze software groeit met je mee in gebruikers en in modules. Tijdens een vrijblijvende, persoonlijke demo laten we je alle mogelijkheden van onze modulaire software zien. Zo ontdek je zelf of Yoobi bij jouw accountantskantoor past. Vraag direct jouw demo aan.