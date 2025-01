Brievenbusfirma’s Russische oligarchen profiteren van microregime

Dat meldt de NOS. Een voorbeeld daarvan is SMTT Holding BV, een Nederlandse vennootschap in eigendom van staalmagnaat Aleksej Mordasjov, die sinds de Russische inval in Oekraïne op de EU-sanctielijst staat.

Micro

Volgens de Nederlandse regels kwalificeert een onderneming als microbedrijf wanneer het aan twee van de volgende drie criteria voldoet: minder dan 10 werknemers, een balanstotaal van maximaal 450.000 euro en een netto-omzet van maximaal 900.000 euro. Brievenbusfirma’s zoals SMTT kunnen gemakkelijk aan deze eisen voldoen omdat ze vaak geen personeel hebben en hun inkomsten voornamelijk uit rente of dividend bestaan—posten die niet als omzet worden meegerekend.

De regels zijn een uitkomst voor gesanctioneerde oligarchen, die door internationale sancties nauwelijks een accountant kunnen vinden. Naast Mordasjov profiteren ook andere Russische oligarchen van de regeling. Voorbeelden zijn Airport Alliance (Netherlands) BV, gelinkt aan de Russische staatsbank VTB, en Safmar BV, verbonden aan de miljardair Michaïl Goetserjev.

Nederland doet niet mee

Hoewel de Europese richtlijnen landen al sinds 2013 toestaan om inkomsten uit dividend en rente mee te tellen als omzet, heeft Nederland ervoor gekozen dit niet te doen. Het ministerie van Economische Zaken erkent deze keuze en stelt dat eerst Europese onderhandelingen worden afgewacht. Dit ondanks dat een commissie in 2021 adviseerde om dit wel te doen.

Bron: NOS