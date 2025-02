Fiscus geeft meer duidelijkheid over gebruik deelauto’s

Vorig jaar was al aangekondigd dat er een publicatie zou volgen om de regels voor het gebruik van deelauto’s door werknemers te verduidelijken. De kennisgroep biedt die verduidelijking nu door het behandelen van diverse praktijkvoorbeelden. “In de uitvoeringspraktijk zal steeds rekening gehouden moeten worden met de feitelijke omstandigheden zoals die zich voordoen.”

Zeven situaties

Er zijn in totaal zeven voorbeelden:

de werkgever reserveert een auto voor een zakelijke reis;

de werkgever heeft een abonnement bij een deelautobedrijf voor werknemers;

de werknemer heeft een abonnement bij een deelautobedrijf/gebruik enkele rit;

de werknemer heeft een abonnement bij een deelautobedrijf/gebruik indien nodig;

de werkgever biedt een deelauto aan via het mobiliteitsbudget;

de werkgever huurt een auto voor drie werknemers;

de werkgever heeft één bedrijfsauto voor drie werknemers.

Wel of geen terbeschikkingstelling

De deelauto is fiscaal niet gedefinieerd. Daarom komt de fiscus met een uitgebreide toelichting. Als deelauto wordt beschouwd een auto die door meerdere personen wordt of kan worden gebruikt. In de fiscaliteit wordt bij het gebruik van deelauto’s aangesloten bij bestaande regels die gelden voor loon in zijn algemeenheid en vervoer in het bijzonder.

Als een werknemer een auto van de werkgever mag gebruiken om te reizen is sprake van loon in natura. In de voorbeelden wordt telkens ingegaan op de vraag of er sprake is van ter beschikking stellen van een auto. In die gevallen geldt namelijk dat de werkgever een forfaitaire bijtelling in aanmerking moeten nemen als de auto ook voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld door of namens de werkgever. Als de auto niet ter beschikking is gesteld aan de werknemer is een forfaitaire bijtelling niet aan de orde, maar kunnen andere fiscale regelingen gelden, zoals de gerichte vrijstelling voor reiskosten en de algemene waarderingsregels voor loon in natura. De eventuele privékilometers zijn dan belast, ook als dit er minder zijn dan 500 kilometer.

Abonnementen

In de toelichting geeft de fiscus onder meer aan dat bij gebruik van een abonnement van een deelautobedrijf vaak geen sprake is van terbeschikkingstelling omdat de werknemer dergelijke auto’s alleen kan gebruiken als ze niet in gebruik zijn bij anderen, verlenging van de gereserveerde tijd alleen mogelijk is als de auto niet door een ander is gereserveerd en de auto steeds moet worden teruggezet op de plaats of het deelgebied waar de auto is opgehaald.

Het is anders als de auto’s bijna niet worden gebruikt door anderen, verlenging van de gereserveerde tijd bijna altijd mogelijk is en de auto niet steeds moet worden teruggezet op de plaats waar de auto is opgehaald. “In dat geval is de regeling privégebruik auto van toepassing op het gehele kalenderjaar.”

Als een werkgever dezelfde auto aan meerdere werknemers ter beschikking stelt en de werknemer dus waarschijnlijk niet doorlopend kan beschikken over een auto, moet de forfaitaire bijtelling op grond van de wetssystematiek in redelijkheid worden verdeeld.

Lees hier het volledige kennisgroepstandpunt over deelauto’s.