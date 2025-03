Fiscus int miljoenen na aanpak drielandenpuntconstructie

De Belastingdienst heeft €110 miljoen geïnd door belastingontwijking via zogenaamde drielandenpuntconstructies aan te pakken. Staatssecretaris van Financiën Van Oostenbruggen bevestigde dit in antwoord op Kamervragen

Bij een drielandenpuntconsructie schrijft een aandeelhouder zich uit bij de Nederlandse basisadministratie en verhuist zowel privé als zakelijk naar verschillende landen met gunstige belastingregimes. Populaire bestemmingen zijn bijvoorbeeld Zwitserland als woonland en Malta of Luxemburg als vestigingsland voor bedrijven. Hierdoor kunnen dividend- en vennootschapsbelasting in Nederland worden omzeild. Van Oostenbruggen benadrukt echter dat Nederland, waar mogelijk, zijn heffingsrechten blijft uitoefenen en dat strengere regels sinds 2015 deze praktijken minder aantrekkelijk maken.

Aanpak belastingontwijking

Hoewel belastingontwijking legaal is, noemt de staatssecretaris het ‘onwenselijk’ en zet het kabinet zich nationaal en internationaal in om mazen in de wet te dichten. Nederland pleit binnen de OESO en de EU bijvoorbeeld voor het afschaffen van gunstige belastingregimes die rijke particulieren aantrekken. Daarnaast blijft de regering werken aan nieuwe wetgeving om belastingconstructies aan te pakken.

Weinig boetes

Een belangrijk obstakel bij het bestraffen van belastingontwijking is de juridische speelruimte van belastingplichtigen. Omdat sommige constructies binnen de wet vallen, worden er zelden boetes opgelegd. De Belastingdienst legt wel naheffingen op, maar boetes zijn vaak niet mogelijk omdat belastingplichtigen zich kunnen beroepen op een ‘pleitbaar standpunt’. De staatssecretaris erkent dat dit een uitdaging is en verwijst naar lopend onderzoek naar verbeteringen in wetgeving en handhaving.

Meer maatregelen

Het kabinet blijft zich inzetten om belastingontwijking tegen te gaan. Bij de komende Voorjaarsnota zal opnieuw een lijst met belastingconstructies worden gepresenteerd, inclusief beleidsopties om deze verder in te perken. Daarnaast lopen er onderzoeken naar internationale gegevensuitwisseling en strengere controle op fiscale woonplaatsconstructies.

Lees hier de antwoorden van de staatssecretaris.