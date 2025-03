Proces boekhouder Joep H van de rails gelopen

De Limburgse boekhouder Joep H is verdachte in diverse drugszaken. Een van zijn processen ging maandag in België van start. Onze zuiderburen willen hem lang achter de tralies, maar zagen het proces direct van de rails lopen.

Dossier Costa is een van de grootste drugszaken in België in jaren. De aandacht voor de zaak, die maandag begon, is dan ook groot. Van de 55 verdachten werden er 6 geboeid het gerechtsgebouw binnengeleid. Een van hen was de Nederlandse boekhouder Joep H (die in de Belgische pers gewoon met voor- en achternaam wordt genoemd). Hij wordt gezien als de financiële spil in de drugssmokkel. Aardig detail: de in Sierra Leone verblijvende ‘bolle Jos’ kon zelf niet aanwezig zijn en stuurde zijn kat.

Undercover

Costa doet denken aan de Netflix-serie Undercover. De zaak begon vijf jaar geleden met de vondst van 2,8 ton cocaïne in een lading hout die in een container in Antwerpen aankwam. Daar kwam de organisatie van Kempenaar Tom B, ‘de kleine Escobar’, in beeld samen met ex-politieman Willy Van M. De aanklaagster deed de zaak uit de doeken met een powerpoint van 250 pagina’s. De strafeis was maandag al uitgelekt: de Belgische justitie wil de kopstukken, onder wie Joep H, voor 10 tot 15 jaar achter de tralies.

Wraking

Maar dinsdag liep het mis. De advocaat van een van de hoofdverdachten diende een wrakingsverzoek in omdat hij de rechters in het proces vooringenomen acht. De reden: zijn cliënt is pas sinds enkele weken aan België uitgeleverd en de advocaat heeft nauwelijks tijd gehad om zich in het dikke dossier in te lezen, laat staan een pleidooi voor te bereiden. Deze wraking kan het proces met maanden vertragen, en de vrees bestaat zelfs dat de Belgische justitie opnieuw kan beginnen omdat één van de rechters een andere baan heeft en zich uit het proces zal moeten terugtrekken.

Enkelband

Voor de 41-jarige boekhouder Joep H uit Schinnen betekent dit dat hij thuis, met een enkelband, zijn proces in België kan afwachten. Ondertussen lopen er ook twee andere zaken tegen hem.