Ex-ambtenaar en twee medeplichtigen veroordeeld voor miljoenenfraude bij gemeente Den Haag

De rechtbank Den Haag heeft drie mannen veroordeeld voor hun rol in een omvangrijke fraudezaak waarbij de gemeente Den Haag voor meer dan 1,7 miljoen euro is opgelicht.

De fraude vond plaats tussen 2013 en 2019 en werd gepleegd met behulp van valse facturen voor werkzaamheden die nooit zijn uitgevoerd.

De hoofdverdachte, een 53-jarige voormalig ambtenaar van de gemeente Den Haag, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden. Volgens de rechtbank maakte hij herhaaldelijk misbruik van zijn positie binnen de gemeente om frauduleuze betalingen mogelijk te maken. De man is inmiddels ontslagen.

Twee medeverdachten, van 60 en 59 jaar oud, kregen celstraffen van respectievelijk 22 en 16 maanden opgelegd. Beiden zijn schuldig bevonden aan oplichting en gewoontewitwassen. Een vierde verdachte, de echtgenote van de ex-ambtenaar, is vrijgesproken.

Fraudeconstructie met valse facturen

Uit het onderzoek blijkt dat de ex-ambtenaar jarenlang valse facturen liet uitbetalen door de gemeente. Deze facturen zouden werkzaamheden aan onder andere straten en riolering betreffen, maar in werkelijkheid werd het werk nooit verricht. De facturen kwamen van bedrijven die op naam stonden van de medeverdachten of door hen waren opgericht.

Hoewel de ambtenaar formeel geen bevoegdheid had om betalingen goed te keuren, wist hij via e-mails, handtekeningen en manipulatie van het interne systeem toch betalingen door te zetten. Zo maakte hij in vakanties gebruik van tijdelijke autorisaties om zelf facturen goed te keuren.

Geldsporen en witwassen

De ontvangen gelden werden volgens de rechtbank versluist via verschillende rekeningen en contant opgenomen, om zo de herkomst te verhullen. Uiteindelijk belandde het geld weer bij de drie veroordeelden, zowel via banktransacties als in contanten.

De rechtbank spreekt van een “bijzonder vergaande, grootschalige en langdurige oplichtingspraktijk”. Het handelen van de verdachten heeft het vertrouwen in de overheid geschaad en gemeenschapsgeld onttrokken aan publieke doelen, aldus de uitspraak.

Vrijspraak voor echtgenote

De vrouw van de ex-ambtenaar werd vrijgesproken van witwassen. Volgens de rechtbank is niet voldoende bewezen dat zij wist dat het geld op haar rekening een criminele herkomst had. Daardoor werd zij ontslagen van rechtsvervolging.

De veroordelingen onderstrepen het belang van strikte controle op overheidsuitgaven en de kwetsbaarheid van publieke instellingen voor interne fraude. De zaak laat zien hoe misbruik van bevoegdheden binnen de overheid grote financiële schade kan veroorzaken.

Bron: Rechtspraak.nl