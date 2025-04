Fiscount en NOAB helpen kantoren met Wwft e-learnings

Hiermee krijgen accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren praktijkgerichte handvatten om identificatie en cliëntenonderzoek correct uit te voeren, ongebruikelijke transacties te herkennen en risico’s binnen hun kantoor te beheersen.

Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht kantoren om van alle nieuwe en bestaande klanten het risico op wetsovertreding te beoordelen en ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Zonder voldoende kennis is het lastig signalen van witwassen of terrorismefinanciering te interpreteren. Nalatigheid kan bovendien leiden tot hoge boetes voor het kantoor of zelfs strafrechtelijke vervolging.

De e-learnings zijn ontwikkeld in samenwerking met een deskundige partij en bieden een gestructureerde aanpak voor kantoren om te voldoen aan de Wwft-verplichtingen. Hoewel het volgen van externe opleidingen niet formeel verplicht is, helpen de e-learnings kantoren bij een correcte naleving van de Wwft. De trainingen zijn modulair ontworpen zodat alle medewerkers de voor hen passende training kunnen volgen. Voor aspirant NOAB-leden kan op grond van de kwaliteitsstandaarden wel een verplichting gelden.

Voor leden en niet-leden

De e-learnings zijn toegankelijk voor Fiscount- en NOAB-leden, maar ook voor accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren die nog niet zijn aangesloten. Dit onderstreept het gezamenlijke streven naar een branche die actief bijdraagt aan een integere en transparante financiële sector.

