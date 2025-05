Ronald Meijers weg uit bestuur aaff

Meijers blijft wel aan aaff verbonden. Hij gaat zich richten op leiderschapsontwikkeling. Zijn huidige functie legt hij neer nu de integratie tussen beide organisaties succesvol verloopt: ‘In goed overleg met de raad van bestuur en de raad van commissarissen is besloten dat Meijers zich vanaf 1 juni gaat toeleggen op APLE (aaff permanente leiderschapseducatie).’ Dat betekent in de praktijk dat hij gaat waarborgen dat de leidinggevenden van aaff over de vakbekwaamheid beschikken om de aaff-missie, visie en strategie te kunnen realiseren.

Meijers heeft als vicebestuursvoorzitter een cruciale rol gespeeld tijdens een uitdagende periode voor aaff, toen het door droeve familieomstandigheden onduidelijk was of bestuursvoorzitter Fouk Tsang zou terugkeren in zijn rol. Na deze belangrijke transitieperiode heeft Meijers volgens aaff geconcludeerd dat hij niet volledig tot zijn recht komt in de functie van vicevoorzitter, maar ook dat hij het bedrijf nog niet wil loslaten. ‘Ik wil graag met hart en ziel als collega blijven bijdragen aan het verwezenlijken van het aaff-verhaal.’

Ook eigen consultancybureau

Meijers gaat in samenwerking met de aaff Academie gemiddeld twee dagen per week zijn expertise inzetten voor de doorontwikkeling van de modules van APLE en de kwaliteit van intervisie en coaching. Ook zal Meijers zich vanuit zijn eigen bureau Leadd (Leadership, Transformation & Governance) gaan richten op interimbestuur, boardroomcoaching en -consultancy. De positie van Meijers in de raad van bestuur wordt niet direct opnieuw ingevuld. De overige bestuursleden Arnoud Bosch, Fouk Tsang en Linda Sas gaan samen als bestuur verder.