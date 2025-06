Omzet Visser & Visser nadert € 60 miljoen

De accountancypraktijk groeide met 18,7%; de grootste plus (20,9%) zat in de consultancytak. De groei is met name autonoom geboekt; de dienstverlening aan grensoverschrijdende bedrijven groeide met 28%, mede door uitbreiding van het dienstenaanbod. Binnen de afdeling Belastingadvies werd gewerkt aan een bureau vaktechniek, dat dit jaar operationeel wordt. Branchegroepen als zorg en agro breidden hun dienstverlening verder uit. Daarnaast zette Visser & Visser stappen op het gebied van procesvernieuwing, onder meer met robotic accounting en verdere digitalisering van de salaris & HR-dienstverlening.

Schendingen kwaliteitsbeleid

Er waren vorig jaar 28 schendingen van het kwaliteitsbeleid, veel meer dan de 10 uit 2023. Daarvan hadden er 22 betrekking op het niet voldoen aan wet- en regelgeving en dan voornamelijk het niet tijdig sluiten van dossiers. Het aantal schendingen vanwege onvoldoende controle documentatie of -informatie daalde van acht naar twee.