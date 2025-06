Douane werkt aan betere dienstverlening

Veel bedrijven ervaren dat het contact met de Douane versnipperd en traag verloopt. De staatssecretaris erkent dit probleem en wil de telefonische bereikbaarheid verbeteren. Dat houdt in: een heldere ingang, beter opgeleide medewerkers en een meer uniforme beantwoording van vragen. Complexe kwesties worden voortaan sneller doorgeschakeld naar deskundige medewerkers in de tweede of derde lijn. Een herintroductie van de klantcoördinator is niet uitgesloten en wordt besproken in het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB).

Menselijke maat

De Douane wil vraagstukken binnen een redelijke termijn afhandelen, al blijft dat mede afhankelijk van de complexiteit van de casus. Betere telefonische dienstverlening moet daarbij helpen. Ook bekijkt de Douane de mogelijkheid om in specifieke gevallen pas te handhaven ná een waarschuwing, bijvoorbeeld bij eenmalige fouten of onduidelijkheden. Ondernemers hoeven echter niet te rekenen op een structurele kwijtschelding van douaneschulden: Europese regelgeving en budgettaire grenzen laten dat niet toe. Wel wordt er gewerkt aan signaleringssystemen die bedrijven tijdig waarschuwen bij dreigende overschrijdingen van hoeveelheden.

Bedrijfsbelang

Van Oostenbruggen benadrukt dat het belang van de ‘BV Nederland’ stevig is verankerd in het douanebeleid. Binnen de zogenoemde C-doelstelling (Concurrentiepositie) zet de Douane zich actief in om belemmeringen voor ondernemers weg te nemen of te voorkomen. Volgens de staatssecretaris moet dat ook in de praktijk meer zichtbaar worden.

IT-vernieuwing

De vernieuwing van de IT-omgeving van de aangiftesystemen is in volle gang, maar blijft een meerjarig traject met veel afhankelijkheden. De Douane werkt aan een betere communicatie bij storingen en aan de continuïteit van de systemen. Hoewel extra externe inhuur versnelling zou kunnen opleveren, blijft het kabinet vasthouden aan de Roemernorm van maximaal tien procent. Ondernemers moeten er bovendien rekening mee houden dat zij zelf ook IT-aanpassingen moeten doen, en dat Europese richtlijnen vaak pas laat duidelijkheid geven over de precieze eisen.

E-commerce onder de loep

Voor leveranciers in de e-commerce geldt dat de Douane scherper gaat toezien op naleving. Nederland pleit in Brussel voor maatregelen om de enorme goederenstromen in deze sector beheersbaar te houden. Eén van de ideeën is om pas toestemming voor aangiften te geven als een leverancier via proefzendingen heeft laten zien compliant te handelen. De Douane neemt dit voorstel mee in overleg met andere overheden en handhavingspartners.

ODB op de schop

Tot slot wordt er gewerkt aan een modernisering van het Overleg Douane Bedrijfsleven. Doel is om dit overlegorgaan beter aan te laten sluiten op de huidige praktijk en het secretariaat waar nodig beter te ondersteunen. Daarmee moet de samenwerking tussen Douane en bedrijfsleven worden versterkt en meer toekomstbestendig worden gemaakt.

