Zo bedient de accountant van morgen het mkb beter dan ooit

De accountant van morgen speelt een steeds grotere rol in het succes van mkb-bedrijven. Klanten willen meer dan een jaarrekening of aangifte; ze zoeken een adviseur die meedenkt, vooruitkijkt en snel schakelt. Dat is geen bedreiging voor jouw rol, maar juist een kans om meer waarde te leveren – zéker als je jouw interne organisatie daarop inricht.

Versnipperde klantdossiers

In veel kantoren gaat er nu nog veel tijd verloren aan het organiseren van informatie. Klantdossiers zijn versnipperd over netwerkschijven, e-mails zitten in persoonlijke inboxen, taken staan in losse Excel-bestanden. Dat zorgt voor vertraging, frustratie en maakt het lastig om het overzicht te houden. Terwijl je klant juist snelheid, duidelijkheid en betrouwbaarheid verwacht.

De oplossing? Je bestaande tools – zoals Microsoft 365 – slimmer inzetten, met SharePoint als fundament. Kantoren zoals WEA, Sibbing en ABC Accountants gingen je al voor. Met hulp van Irrus richtten zij hun interne processen opnieuw in: klantdossiers worden automatisch opgebouwd, documenten gestructureerd opgeslagen en communicatie verloopt centraal via Microsoft Teams.

Wat betekent dat concreet?

Geen handmatige mappenstructuren meer, maar automatische opbouw op basis van klantgegevens.

Alle relevante documenten, e-mails, notities en taken worden gekoppeld aan één digitaal klantdossier.

Toegang wordt automatisch geregeld op basis van rol, functie of klantverantwoordelijkheid – intern én extern.

Medewerkers vinden direct wat ze nodig hebben en werken gestructureerd samen aan dossiers.



En dat merk je aan alles. Klanten krijgen sneller en beter antwoord. Ze hoeven geen stukken twee keer te sturen. Ze merken dat jouw kantoor het overzicht heeft en proactief kan handelen. Medewerkers ervaren rust, duidelijkheid en meer werkplezier. En als leidinggevende krijg jij de ruimte om te bouwen aan je kantoor van morgen, in plaats van steeds brandjes te blussen.

Integratie AI-tools

Bovendien leg je met deze structuur de basis voor verdere digitalisering en innovatie. Denk aan integratie met AI-tools zoals Microsoft Copilot, dashboards voor realtime inzicht en slimme analyses van klantdata. Maar daarvoor moet je data eerst goed georganiseerd zijn – precies wat je met SharePoint bereikt.

Het mooiste? Je hoeft het niet allemaal zelf uit te vinden. Irrus levert een inrichting die tot 80 procent is gebaseerd op bewezen oplossingen binnen de accountancy. De overige 20 procent wordt afgestemd op hoe jouw kantoor werkt: van rechtenstructuur tot metadata, van mappenopbouw tot workflows. Zo ben je snel operationeel, zonder langdurige implementatietrajecten.

De mkb-klant van vandaag is kritisch, maar loyaal aan kantoren die het goed geregeld hebben. En dat begint van binnen. Dus wil jij als accountant meer betekenen voor je klant? Dan is dit het moment om jouw interne structuur daarop af te stemmen.

Plan een demo via www.irrus.nl en zie hoe je het verschil maakt – niet door harder te werken, maar door slimmer te organiseren.