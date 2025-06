Afschaffen salderingsregeling pakt ongunstig uit voor huurders

Minister Keijzer (VRO) heeft de Tweede Kamer recent geïnformeerd over het onderzoek.

Zodra de regeling verdwijnt, kunnen huurders opgewekte zonnestroom niet meer verrekenen met hun energieverbruik. Dit terwijl zij wél vaste servicekosten blijven betalen aan de verhuurder voor het gebruik van de panelen. Hierdoor worden de financiële voordelen voor huurders kleiner, blijkt uit het onderzoek dat is gebaseerd op gemiddelde cijfers. Het werkelijke effect verschilt per huishouden. Wel geldt dat huurders tot 2027 nog profiteren van de huidige regeling.

Meer stroom zelf gebruiken loont

Om de nadelige gevolgen te beperken, wordt het steeds belangrijker om zelf zo veel mogelijk van de opgewekte stroom direct te verbruiken. Denk aan het overdag draaien van de wasmachine of vaatwasser. Dit voorkomt dat stroom teruggeleverd moet worden aan het net – wat na het wegvallen van de regeling minder oplevert – en vermindert tegelijk de druk op het elektriciteitsnet.

Het kabinet wil samen met woningcorporaties en belangenorganisaties huurders beter gaan informeren over hoe zij hun zelfopgewekte stroom efficiënter kunnen benutten.

Vervolgonderzoek in 2025

Het kabinet houdt de gevolgen van het afschaffen van de salderingsregeling nauwlettend in de gaten, meldt minister Keijzer. Uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding van de wet zal er een evaluatie volgen. Later dit jaar onderzoekt het ministerie specifiek de situatie van huurders in zeer goed geïsoleerde woningen met veel zonnepanelen, waar een energieprestatievergoeding (EPV) geldt. Daarbij wordt gekeken of de hoogte van die vergoeding nog in verhouding staat tot het daadwerkelijke voordeel voor de huurder.

Kamerbrief onderzoek effecten afschaffing salderingsregeling