Terugleververgoeding zonnepanelen fors omlaag

Eigenaren van zonnepanelen krijgen steeds minder voor de overtollige elektriciteit die ze terugleveren aan het stroomnet. De gemiddelde terugleververgoeding voor huishoudens met zonnepanelen is in een jaar tijd bijna gehalveerd, constateert Overstappen.nl.

Volgens de vergelijkingswebsite bedraagt de gemiddelde vergoeding in de markt deze maand nog maar 4,84 cent per kilowattuur. Een jaar eerder lag het gemiddelde nog op 8,48 cent. Er zijn ook leveranciers waar de terugleververgoeding volledig verdwijnt of is teruggebracht tot 1 cent.

Energieleveranciers maken kosten door klanten met zonnepanelen door de salderingsregeling, die het mogelijk maakt te veel opgewekte stroom die zonnepanelen leveren aan het elektriciteitsnet af te trekken van het eigen verbruik op andere momenten in het jaar. Mensen met zonnepanelen ‘betalen’ zo met dure stroom op momenten van grote vraag en weinig aanbod, terwijl zonnepanelen vaak stroom terugleveren als er veel elektriciteit voorhanden is en de prijzen laag zijn.

Salderingsregeling

Eerder lag er in Den Haag al een wetsvoorstel om de salderingsregeling te verlagen. Maar dat is eerder dit jaar door de Eerste Kamer weggestemd. Sindsdien hebben energiebedrijven niet alleen de vergoedingen verlaagd, maar zijn veel ondernemingen ook begonnen met het in rekening brengen van speciale kosten voor het terugleveren van stroom aan het stroomnet.

Een en ander betekent ook dat mensen langer doen over het terugverdienen van hun investering in zonnepanelen. Volgens energie-expert Tom Schlagwein van Overstappen.nl zijn thuisbatterijen hierdoor steeds aantrekkelijker.