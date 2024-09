ACM: wetsvoorstel afschaffing salderingsregeling uitvoerbaar, wel aanpassingen nodig

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een toets uitgevoerd op het wetsvoorstel voor het afschaffen van de salderingsregeling voor zonnepanelen per 1 januari 2027.

Het voorstel, waarbij consumenten geen stroom meer kunnen salderen maar in plaats daarvan een vergoeding krijgen voor teruggeleverde elektriciteit, is volgens de ACM uitvoerbaar. Wel zijn er enkele aanpassingen nodig voor verduidelijking en betere handhaafbaarheid, stelt de toezichthouder.

‘Redelijke terugleververgoeding’ definiëren

Een van de belangrijkste punten is dat het begrip ‘redelijke terugleververgoeding’ niet duidelijk is gedefinieerd. De ACM adviseert dat de wet een duidelijke omschrijving bevat van wat als redelijk wordt beschouwd, en dat de ACM de bevoegdheid krijgt om een minimale terugleververgoeding op te leggen aan energieleveranciers. Dit moet voorkomen dat consumenten onredelijk lage vergoedingen ontvangen voor de stroom die zij terugleveren.

Langlopende energiecontracten

Daarnaast vraagt de ACM aandacht voor bestaande langlopende energiecontracten die doorlopen na 2027. Consumenten moeten weten wat de afschaffing van de salderingsregeling voor hun contract betekent, en moeten de mogelijkheid krijgen om hun overeenkomst kosteloos te beëindigen als de voorwaarden worden aangepast door hun energieleverancier.

Netto-betalers

De ACM maakt zich verder zorgen over situaties waarbij consumenten met zonnepanelen meer stroom terugleveren dan ze verbruiken en daardoor uiteindelijk netto moeten betalen. Hoewel de Energiewet een negatief saldo verbiedt, kunnen energieleveranciers de kosten van teruglevering op verschillende manieren doorberekenen, waardoor de kosten soms hoger kunnen uitvallen dan de vergoeding. De ACM roept de wetgever op dit punt te verduidelijken zodat consumenten nooit netto hoeven te betalen voor teruggeleverde stroom.

Het advies komt in de aanloop naar de verwachte afschaffing van de salderingsregeling in 2027, die voor veel huishoudens met zonnepanelen een verandering in hun energiecontracten zal betekenen.