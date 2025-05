Salderingsrecht blijft vermoedelijk van kracht voor zonnepaneelbezitters, ook na 2027

Miljoenen huishoudens met zonnepanelen behouden naar verwachting hun recht op saldering, ook als de wettelijke salderingsregeling per 2027 vervalt. Dat blijkt uit een analyse van energiecontracten en navraag van consumentenprogramma Kassa bij energierechtexperts.

Het salderingsrecht is in veel gevallen contractueel vastgelegd in algemene voorwaarden en individuele energiecontracten van leveranciers.

Jurist Roelof de Nekker en hoogleraar energierecht Lorenzo Squintani (Rijksuniversiteit Groningen) stellen dat deze contractuele afspraken rechtsgeldig blijven, tenzij consumenten actief instemmen met gewijzigde voorwaarden. “Het eenzijdig aanpassen van algemene voorwaarden of contracten om saldering stop te zetten is juridisch zeer twijfelachtig,” aldus De Nekker. Hij wijst op een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, waarin een energieleverancier geen prijswijzigingsbeding mocht toepassen zonder transparante en eerlijke procedure. Dezelfde juridische logica geldt voor het schrappen van het salderingsrecht, aldus De Nekker.

Wel waarschuwen de experts dat consumenten die overstappen naar een nieuwe leverancier of een ander contract, mogelijk hun recht op saldering verliezen. Daarom is het volgens hen cruciaal om de voorwaarden van nieuwe overeenkomsten zorgvuldig te controleren.

Volgens Squintani betekent het stoppen van de wettelijke regeling niet dat bestaande contractuele rechten automatisch komen te vervallen. “Een beleidswijziging door de overheid heeft geen directe werking op privaatrechtelijke afspraken tussen consument en leverancier.”

Branchevereniging Energie-Nederland erkent dat wetgeving boven contracten gaat, maar benadrukt dat dit geen vrijbrief is voor eenzijdige wijziging van lopende overeenkomsten. Energieleveranciers zullen zich bij contractuele salderingsafspraken moeten houden, tenzij zij een juridisch houdbare wijziging kunnen doorvoeren — en dat lijkt op basis van de huidige jurisprudentie lastig.

Bron: Kassa