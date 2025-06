PIA Group breidt uit met HLB Belgium

PIA Group betreedt de auditmarkt in België met de overname van HLB Belgium. Dit kantoor heeft vijf vestigingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Bovendien krijgen PIA-kantoren toegang tot het het wereldwijde HLB International-netwerk.

HLB Belgium behoort tot de top van de Belgische accountancy-, audit- en advisorymarkt. Het kantoor is actief in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Kortrijk en Luik, telt meer dan 90 medewerkers en kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1923. Sinds 2009 is HLB Belgium aangesloten bij HLB International, het achtste wereldwijde netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.

Respect voor het DNA

Binnen PIA Group behoudt HLB Belgium zijn eigen identiteit. “HLB International is in de eerste plaats een zakelijk en kennisgedreven netwerk”, zegt Patrick Van Impe, Managing Partner van HLB Belgium. ”Maar binnen onze sector staan we als accountants en auditors voor uiteenlopende uitdagingen: de snelle digitalisering, steeds strengere regelgeving, de opkomst van AI enzovoort. PIA Group biedt de juiste ondersteuning en het passende kader om ons daarin te begeleiden en helpt ons om wendbaar te blijven in een snel veranderend landschap. Omgekeerd heeft HLB Belgium heel wat synergiën die de groei van PIA Group kunnen helpen versnellen. Daarin hebben we elkaar gevonden.”

Audit

Naast accountancy en advisory is HLB Belgium ook gespecialiseerd in audit en assurance, dat ongeveer 30% van de werkzaamheden omvat. De aansluiting bij PIA Group onderstreept de gezamenlijke ambitie om een multidisciplinaire dienstenaanbod aan ondernemers uit te bouwen, met behoud van lokale betrokkenheid. Dankzij HLB Belgium maken audit- en assuranceactiviteiten nu ook in België deel uit van het PIA-dienstenaanbod. In Nederland is deze uitbreiding eerder al succesvol ingezet. “We zien dat steeds meer ondernemers op zoek zijn naar een geïntegreerd dienstenpakket waarin ook audits zijn opgenomen. De toetreding van HLB Belgium stelt ons in staat om in te spelen op die behoefte, met hoogwaardige expertise en een onafhankelijke blik,” aldus Steven Brouckaert, Executive Chairman van PIA Group.

Internationale groep

Via het netwerk van HLB International hebben de kantoorpartners van PIA Group toegang tot een wereldwijde groep van 1.139 collega-kantoren in 155 landen, waar in totaal meer dan 51.000 professionals werken. Klanten van PIA Group met internationale ambities kunnen daardoor rekenen op ondersteuning op het gebied van audit, accountancy, belastingadvies en bedrijfsadvies in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Die grensoverschrijdende dienstverlening sluit naadloos aan bij de eigen internationale plannen van PIA Group. “Sinds vorige maand zijn we actief in drie landen”, zegt Steven Brouckaert. “Maar we hebben concrete plannen om met onze propositie Don’t fix what isn’t broken uit te breiden naar andere markten.”

Internationale groei

Voor Baltisse, de family office van ondernemer Filip Balcaen, die PIA Group ondersteunt in zijn nationale en internationale uitbreiding, betekent de toetreding van HLB Belgium een nieuwe fase. “HLB Belgium is een nationale sterke speler die lokale expertise en grensoverschrijdende samenwerking in zich verenigt”, zegt Benjamin Biesmans, Senior Investment Manager bij Baltisse. “Dat zijn exact de twee assen waarop de verdere groei van PIA Group is gebaseerd. We zetten samen met Steven in op de toetreding van nieuwe kantoren en dienstverleners in België. Maar tegelijk zijn we ook volop bezig om met ons internationale team het model van PIA Group over te brengen naar andere markten. We merken dat onze ruime ervaring, technologische slagkracht en de omvang van de schaalvoordelen daar aanslaan. Het groeiverhaal van PIA Group heeft nog heel wat potentieel.”