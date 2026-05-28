PIA Group breidt verder uit met toetreding VANDERLAANGROEP

En weer een nieuwe aansluiting bij de PIA Group in de MKB-accountancy- en adviesmarkt in Nederland: VANDERLAANGROEP. Het kantoor telt 45 medewerkers en is actief vanuit drie vestigingen: Assendelft, Noord-Scharwoude, Purmerend en is hiermee sterk vertegenwoordigd in Noord-Holland.

Volgens PIA Group heeft VANDERLAANGROEP een sterke focus op fiscale dienstverlening voor het mkb en dga’s. Het kantoor bestaat sinds 1928 en heeft daarmee een geschiedenis van bijna een eeuw. De organisatie blijft ook na de aansluiting onder eigen naam opereren, met behoud van de bestaande werkwijze en lokale aanwezigheid.

VANDERLAANGROEP ondersteunt ondernemers onder meer op het gebied van accountancy, belastingadvies, bedrijfsoverdracht en personeelsvraagstukken. Volgens PIA Group moet de samenwerking extra mogelijkheden bieden op terreinen als data, IT, recruitment, HR en marketing. Ook verwacht de groep voordelen op het gebied van kennisdeling en ontwikkeling van medewerkers.

Voor VANDERLAANGROEP is de toetreding volgens de partners een volgende stap in de verdere ontwikkeling van het kantoor. “Met deze stap versterken wij onze marktpositie, kunnen wij ons dienstenaanbod verbreden en kunnen wij talentvolle medewerkers aantrekken”, aldus Marco Vet en Marco van der Laan, partners van VANDERLAANGROEP. “Door deze samenwerking krijgen wij de kans om verder te groeien, maar kunnen wij tevens onszelf blijven”, voegen zij toe.

Ook PIA Group zegt de aansluiting goed te vinden passen binnen de strategie van de organisatie. “VANDERLAANGROEP is een prachtig kantoor met een sterke focus, een rijke historie en diepgewortelde lokale aanwezigheid. Dit sluit naadloos aan bij de visie van PIA Group, waarin ondernemerschap, kwaliteit en samenwerking centraal staan. We kijken ernaar uit om samen verder te bouwen aan duurzame groei”, zegt Ewout Brouwers, CEO van PIA Group.

