PIA breidt uit met Taxolution

Taxolution, gevestigd in Helmond, is met name gespecialiseerd in hoogwaardig fiscaal advies. “Die positie vraagt om voortdurende investering in kennis, specialisatie en kwaliteit. De aansluiting bij PIA Group biedt daarin precies wat nodig is: meer inhoudelijke diepgang, een brede groep van specialisten en een stevig vaktechnisch fundament – met behoud van volledige autonomie”, zo motiveert het kantoor de stap. Taxolution is opgericht in 2011 en sindsdien gegroeid. “Wat in al die jaren onveranderd is gebleven, is onze overtuiging dat goed advies begint bij persoonlijk contact”, zegt oprichter Marcel Verstappen. “Die menselijke benadering blijft ons uitgangspunt – ook nu we verder bouwen aan een toekomstbestendig kantoor in een veranderende advieswereld.”

Sneller en dieper schakelen

Erik van Kempen, mede-eigenaar van Taxolution, geeft aan dat het onderscheidend vermogen voor Taxolution met name zit in beter advies. “Door deze samenwerking kunnen we inhoudelijk nóg een stap verder zetten. Niet door afstand te creëren, maar juist door te verdiepen – zonder het persoonlijke uit het oog te verliezen.” Dat wordt ingevuld door sneller en diepgaander schakelen terwijl de aanspreekpunten hetzelfde blijven. “We kennen onze gesprekspartners zonder uitzondering, en dat maakt de samenwerking krachtig”, aldus Verstappen.

Medewerkers krijgen toegang tot de PIA Academy en meer ruimte voor specialisatie en intensievere kennisdeling binnen de groep. Taxolution gaat gebruik maken van gezamenlijke IT-oplossingen en ondersteunende operationele processen. Continuïteit is een belangrijke drijfveer, geeft Van Kempen aan. “We willen dat klanten voelen: dit kantoor staat stevig. Vandaag, maar ook over tien jaar.” Taxolution biedt ook accountantsdiensten, geleid door Rick van Thiel, partner accountancy.

PIA Group is actief in Nederland, België en Luxemburg, met meer dan 75 kantoren en ruim 3.500 medewerkers, van wie meer dan 1.500 in Nederland.