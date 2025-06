Staatssecretaris kraakt plan BBB voor fiscale overstap vastgoedbeleggers

De stemmingen over de Wet tegenbewijsregeling box 3 zijn op verzoek van BBB-Kamerlid Vermeer uitgesteld, omdat zijn vragen over een ingediend amendement onbeantwoord zouden zijn gebleven. Staatssecretaris Van Oostenbruggen reageert nu uitgebreid op het amendement. Volgens hem is het voorstel van BBB “ongewenst, onuitvoerbaar en ongedekt”.

Vermeer stelt in zijn amendement voor om vastgoedbeleggers een overgangsfaciliteit te bieden waarmee zij hun bezit uit box 3 naar box 2 kunnen overhevelen, tegen een verlaagd overdrachtsbelastingtarief van 2%. Dat zou de belastingdruk verlagen. Van Oostenbruggen noemt dit “ongewenst fiscaal beleid”, omdat het beleggers alleen om fiscale redenen de mogelijkheid geeft van box te wisselen. Hij waarschuwt bovendien voor het risico op staatssteun: alleen kopers van vastgoed van box 3-beleggers zouden van het lagere tarief profiteren, wat volgens de staatssecretaris leidt tot een “specifiek fiscaal voordeel” voor een beperkte groep bedrijven.

Uitvoering pas mogelijk vanaf 2027

De uitvoering van het amendement blijkt daarnaast niet haalbaar op de voorgestelde termijn. Vermeer wil de regeling per september 2025 invoeren, maar de Belastingdienst en het notariaat zouden daarvoor hun aangiftesystemen moeten aanpassen. Volgens de staatssecretaris zijn die aanpassingen vóór 1 januari 2027 onmogelijk. Dat betekent dat het amendement geen effect zou hebben op de belastingheffing in 2026, terwijl vanaf 2028 het nieuwe box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement in werking treedt.

Miljardenderving voor de schatkist

Vermeer denkt dat zijn plan geld oplevert voor de overheid, omdat het zou voorkomen dat beleggers hun huurwoningen massaal verkopen aan starters. Die zouden profiteren van belastingvoordelen in box 1, zoals hypotheekrenteaftrek. Van Oostenbruggen bestrijdt die redenering. Op korte termijn verwacht hij geen substantiële extra belastingopbrengsten uit de vennootschapsbelasting, terwijl de maatregel wél leidt tot een structurele derving in box 3. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft becijferd dat de voorgestelde regeling per saldo een verlies van circa 2 miljard euro oplevert.

Oproep tot stemming

De staatssecretaris benadrukt in zijn brief het belang van duidelijkheid voor de uitvoering van de hersteloperatie rondom box 3. Hij vraagt de Kamer daarom om het wetsvoorstel nu in stemming te brengen, en bij die stemming ook zijn bezwaren tegen het BBB-amendement mee te wegen.

Lees hier de Kamerbrief.